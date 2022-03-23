صورة تضع حلا شيحة في مأزق!

حسمت الفنانة حلا شيحة الجدل حول حقيقة خلعها للحجاب بعدما نشرت صورة للاحتفال بعيد الأم اعتقد الجمهور أنها تجمعها بوالدتها دون ارتدائها للحجاب.

هذا و أثارت الصورة جدلا كبيرا بين متابعيها وتلقت حلا شيحة تعليقات كثيرة على الصورة منها أسئلة من متابعيها حول خلعها للحجاب مجددا. لكن مع التدقيق في الصورة اتضح أنها ابنتها الصغيرة، سواء لون الشعر الأصفر أو حجم اليد الصغير.



هذا و تجاهلت حلا الرد على هذه التعليقات ونشرت صورة جديدة لها عبر خاصية القصص القصيرة في حسابها على (إنستغرام) وظهرت فيها بالحجاب وسألت جمهورها عن طقوسهم في رمضان.