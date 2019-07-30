صورة جديدة لهيفاء وهبي مع مدير أعمالها تفتح باب التساؤلات حول طبيعة علاقتهما

فتحت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي الباب على نفسها من جديد وتلقت العديد من التعليقات خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما تم تداول صورة حديثة لها عبر مواقع التواصل برفقة مدير أعمالها محمد الوزيري، وحملت الصورة طابع رومانسي وكأنها لشخصين في شهر العسل.

وكان الوزيري قد نشر صورة مثيرة له مع هيفاء وهبي، وهي تقترب منه بشكل مثير للجدل، حيث وضعت يديها على كتفيه ولامسته بشكل أثار تساؤلات الجميع، على منصات التواصل الاجتماعي، ودفع هذا الأمر البعض للبدء بالتكهن والتخمين حول طبيعة هذه العلاقة ومصيرها المجهول حتى هذه اللحظة، حيث لم يعلّق أي من الثنائي حول وجود العلاقة من عدمها.

الجدير ذكره أن هيفاء وهبي عادت مؤخرًا للظهور الإعلامي والنشاطات الفنية، بعد غياب طويل بسبب المرض الذي دخلت على إثره المستشفى، وجعلت جميع محبيها يشعرون بالقلق، خاصة بعدما طلبت في فترة من الفترات الدعاء لها لتخطي الأزمة التي كانت تمر فيها.

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