دنيا بطمة تغازل زوجها محمد الترك بعد أن أهداها سيارة باهظة الثمن وتغلق التعليقات!

شاركت الفنانة المغربية دنيا بطمة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستغرام، صور الهدية التي تلقتها من زوجها المنتج محمد الترك، وهي عبارة عن سيارة سبورت مازاراتي والتي تعد من بين أفخم وأغلى السيارات في الوقت الحالي.

وعلقت "بطمة"، قائلة: "شكرًا على تعاملكم الراقي سارة ومدير وكالة مازراتي والفراري.. وحشي الجديد مازراتي من بين السيارات اللي أعشقها خصوصًا السبورت غرانتوريزمو"، وغازلت زوجها، قائلة: "كلمة أحبك قليلة في حقك.. يعطيني خيرها ويكفيني شرها ويعطيكم يا رب على قد قلوبكم".

وواصلت دنيا استعراض الهدايا الباهظة الثمن عبر حسابها على موقع التواصل، ويبدو أنها لا تريد أن تتعرض لأي انتقاد أو تعليق سلبي، لذا قامت بإغلاق خاصية التعليق على كل ما نشرته من صور خاصة بالهدايا التي وصلتها.

الجدير ذكره أن محمد الترك عرّض دنيا بطمة للإحراج خلال اليومين الماضيين، وذلك أثناء حضورها لمؤتمر صحفي على خلفية مشاركتها في إحدى المهرجانات، حيث انفعل الترك على الصحفيين وكان يقاطع الحديث كلما قام أحدهم بتوجيه سؤال شخصي لزوجته.

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