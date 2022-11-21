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صورة حسن شاكوش يقبل قدمي والدته تجتاح السوشال ميديا

ذكريات أبو اشتيا

ذكريات أبو اشتيا

منشور 21 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2022 - 12:21
حسن شاكوش
حسن شاكوش

من المقرر أن يحيِّي الفنان المصري حسن شاكوش حفلًا غنائيًا  في مهرجان الفيفا للمشجعين على هامش كأس العالم قطر 2022، وذلك بتاريخ 12 ديسمبر.

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حسن شاكوش يقبل يدي وقدمي والدته

وأعرب حسن شاكوش عن سعادته باختياره ضمن قائمة الفنانين المشاركين في المهرجان، إذ يعتبر الفنان المصري الوحيد المشارك، وأعاد الفضل كله لرضا والدته عليه.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة نشرها شاكوش عبر حسابه الخاص في "فيسبوك"، يظهر فيها يقبل قدمي والدته ويديها قبل سفره إلى قطر.

حسن شاكوش

كما شارك لقطات شاشة من مقالات وتقارير لبعض المواقع الصحيفية التي كتبت عن تواجده في المونديال، وأرفقها بتعليق: "ألف حمد وشكر ليك يا رب.. الحمد لله يا رب.. حلمي بيتحقق، الحمد لله".

حسن شاكوش

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الفيفا تعلن مشاركة حسن شاكوش

وأعلن الموقع الرسمي للفيفا قطر مشاركة شاكوش في المهرجان بتاريخ 12 ديسمبر المقبل، وكتب عنه وصفًا توضيحيًا، جاء يه: "حسن شاكوش فنان مصري ترعرع في مدينة الجيزة، ومثّلت شوارعها مصدر إلهام دفعه إلى مجال الغناء. اكتسب شعبية كبيرة بعد الرواج الذي حققته أغنيتاه "مهرجان بنت الجيران" و"حبيبتي"."

وتابع: "ازداد عدد متابعيه على وسائل التواصل الاجتماعي بسرعة في الأعوام الماضية، إذ وصل إلى ٦ ملايين متابع على فيسبوك، ويُعزى ذلك إلى تفاعله الكبير مع المعجبين والمنشورات التي تعكس أسلوب حياته. حصدت أغنيته "حبيبتي" نسبة مشاهدة عالية بلغت ١٠٠ مليون مشاهدة في عام 2021".

حسن شاكوش

كلمات دالة:حسن شاكوش

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