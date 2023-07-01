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صورة: ديانا كرزون تستقبل طفلها الثاني و هذا هو اسمه

سهير العابد

سهير العابد

تاريخ النشر: 01 تمّوز / يوليو 2023 - 04:55
ديانا كرزون و زوجها الإعلامي الأردني معاذ العمري
ديانا كرزون و زوجها الإعلامي الأردني معاذ العمري

البوابة-أعلنت الفنانة ديانا كرزون عبر حسابها الرسمي على تطبيق (إنستغرام)، استقبالها و زوجها الإعلامي معاذ العمري لمولودهما الثاني، مشيرة إلى أنهم أطلقوا عليه اسم (راشد).

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ونشرت ديانا كرزون صورة لزوجها ومولودهما الجديد، و علقت عليها قائلة: (الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.. الحمد لله الذي أكرمنا بأجمل العطايا بمولود أسميناه (راشد).. أسأل الله أن يبارك لنا فيه وينبته نباتًا حسنًا، وأن يرزقنا بره، ويبلغنا أشده، وأن يجعله من عباده الصالحين).

يّذكر ان ديانا كرزون كانت قد تزوجت من الاعلامي معاذ العمري في ١٤ سبتمبر/أيلول ٢٠٢٠، ورزقا بطفلة تبلغ من العمر سنتين.

ديانا كرزون

كلمات دالة:ديانا كرزون

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