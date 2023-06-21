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ديانا كرزون تحتفل بعيد ميلاد ابنتها.. وتنشر صورة عائلية

ذكريات أبو اشتيا

ذكريات أبو اشتيا

تاريخ النشر: 21 حزيران / يونيو 2023 - 11:51
ديانا كرزون
ديانا كرزون

احتفلت الفنانة الأردنية ديانا كرزون بعيد ميلاد ابنتها سلمى، التي أتمت عامها الثاني، وذلك تزامنًا مع عيد الأب.

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ديانا كرزون تحتفل بعيد ميلاد ابنتها

وشاركت كرزون متابعيها عبر حسابها في "إنستغرام" صورة تجمعها بزوجها الإعلامي معاذ العمري، الذي حمل ابنتهما سلمى في أحضانه، وأرفقتها برسالة حب ومودة لابنتها، قائلة: "سلمى ياروح قلبي يا ماما.. سمسم يا قطعه من قلبي اليوم عيد ميلادك صار عمرك سنتين الله يعطيكي احلى الأيام ويعطيكي خير وحب وسعاده وشوفك احلى صبيه يا ماما".

وأضافت: "انتي يا ماما مليتي حياتنا انا وبابا بالحب وقريبا رح يزيد بيتنا حب جديد وتكبر عيلتنا ونصير اربعه يارب ياكريم..العمر كله يا روح ماما وبابا".

ديانا كرزون

معاذ العمري يحتفل بعيد ميلاد سلمى

من جهته، نشر العمري صورة تجمعه بابنته عبر حسابه في "إنستغرام"،وكتب معبرًا عن مدى حبه لها: "سلمى بابا حبيبة قلبي ونور عيوني اليوم صار عمرك سنتين وكمان عمري بالفرح سنتين.. من أول يوم يا بابا نبض قلبك ببطن أمك نبضت قلوبنا بنبض جديد وروح جديدة سكنت جواتنا والفرح دخل قلوبنا ودخل حياتنا وصارت حياتنا كلها سلمى".

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وأضاف: "اليوم يا بابا بيوم ميلادك بندعي ربنا يقوم ماما بالسلامة وعيلتنا رح تكبر ونصير أربعة ويزيد الفرح فرح بوجودكم بحياتي.. سلمى حبيبتي العمر كله وربنا يحفظك".

 

كلمات دالة:ديانا كرزون

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