صورة رومانسية يعود عمرها لأكثر من 17 عاماً من حفل زفاف أيمن زيدان ونورمان أسعد!

تناقلت الصفحات الفنية صورة قديمة يعود عمرها لأكثر من 17 سنة من حفل زفاف الممثلة المعتزلة نورمان أسعد وزوجها الممثل أيمن رضا.

الثنائي بدا في الصورة غاية في السعادة والحب كان واضحاً عليهما، وتداول الجمهور الصورة بشكل كبير تحت شعار "جميل وهناء" كنايةً عن المسلسل السوري الذي كان من بطولتهما تحت إسم "آلو جميل آلو هناء".

أيمن ونورمان كانا متزوجان عام 2001، إلا أن الطلاق حدث بالسرعة نفسها التي تزوجا بها ليعودا مجدداً بعد سنة من الطلاق ويتزوجان مجدداً وتنجب نورمان ابنتهما الوحيدة "جودي"، إلا أن الطفلة لم تكن عائقاً أمام طلاقهما مجدداً الذي وقع عام 2003.

نورمان تزوجت بعدها عام 2004 من المخرج العراقي "عدنان إبراهيم" وانفصلا عام 2006، وفي مطلع عام 2007 تداولت الصحافة خبر زواجها من رجل الأعمال إماراتي لكنه تبين فيما بعد بأنه رجل الأعمال والسياسي العراقي "نهرو محمد عبد الكريم الكسنزاني" وأنجبت منه أربعة أبناء، إبن إسمه «تيجان» و ثلاثة بنات هن تاج، جينار وأصغرهن روجينا، وكان أخر ظهور لها من أشهر قليلة في عزاء والد زوجها، وعلق الجمهور وقتها على شكل نورمان وأكد أنها ما زالت غايةً في الجمال بينما تحدث البعض عن التغير في شكلها والذي كان سببه خضوعها لعمليات التجميل بعد أن تعرضت لحادث سير سبب أضرارًا في أنفها وجبينها.

أما عن أيمن زيدان فله تجارب متعددة في الزواج، أولها حينما كان في مطلع الثلاثينات من فتاة خارج الوسط الفني واستمر الزواج لمدة أربعة عشر عاما ولكن لم يقدر له الاستمرار فتم الانفصال ورزق منها بأولاده "غالب، حازم، نورة، ونوار". تزوج للمرة الثانية فجأة وبدون مقدمات من الفنانة نورمان أسعد بعد الانتهاء من تصوير مسلسل يوميات جميل و هناء و لكن تم الانفصال بالسرعة نفسها التي تم بها الزواج حيث انفصلا لأسباب غير معروفة ولكن ظلا صديقين وشاركا معا في بطولة مسلسل ألو جميل ألو هناء الجزء الثاني من مسلسل يوميات جميل و هناء.

أيمن تزوج مجدداً من سيدة كويتية من خارج الوسط الفني ولكن كان زواجا غير ناجح فحدث الانفصال بعد عدة شهور من إتمامه، ورزق منها بإبنته "يمنى" ،ثم عاد وتزوج مرة أخرى بعد سنة واحدة من الانفصال من الفنانة نورمان أسعد و دام الزواج لمدة ثلاث سنوات ولكن لم يقدر لهما الاستمرار مرة أخرى وانفصلا عام 2003 بعد أن أثمر زواجهم عن ابنة وحيدة هي "جودي" التي بقيت في حضانة والدتها . تزوج أيمن زيدان مرة أخيرة عام 2007 من السيناريست المصرية نشوى زايد ابنة الكاتب الراحل محسن زايد في مناسبة وتم الزواج في العام نفسه وما زال الزواج مستمرا لغاية الآن.

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