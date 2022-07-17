صورة سوسن أرشيد مع شقيقها المثلي تغضب المستخدمين

عبَّرت الفنانة السورية سوسن أرشيد عن مدى حبها لشقيقها الأصغر ميغا وخوفها عليه، تزامنًا مع عيد ميلاده يوم أمس السبت.

سوسن أرشيد تحتفل بعيد ميلاد شقيقها



وشاركك سوسن أرشيد صورة تجمعها بشقيقها جالسين أمام شاطئ البحر عبر خاصية "إنستغرام ستوري"، حيث تظهر جالسة في أحضانه وتعانقه بقوة، وأرفقتها برسالة لطيفة تستذكره وهو طفل، مُعربةً عن حبها العميق له.

وكتبت: "عيدك حلو يا ميجتي الصغير، وقت اجيت بهاد اليوم عالدنيا شفت وجهك الأبيض المضوي، وحسيتك ابني وحملتك بأيديي وماعاد تركتك، حتى ماما أخد معاها وقت الموضوع لتقنعني انك ابن الحياة، وما الزم خاف عليك هالقد، ولا احميك كل هالقد، لازم أثق بالحياة”.

وتابعت: “ما كان سهل أبدا، بس صار، وصرت رفيقي وأخي مو بس ابني، وهي سنة جديدة بحياتك جاية، بتمنى تحملك الأمان والحب، وكتير اكتشافات، وتكبر موهبتك، لأنها هدية من السما، فحبها واعتني فيها، والحياة بتعتني بالباقي".

رد فعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي على صورة سوسن أرشيد

وبعيدًا عن الرسالة العاطفية، أثارت صورة سوسن الجدل وغضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ممن اعتبروها خادشة للحياء، وإن كانت تجمع شقيق وشقيقته، فكتبت إحداهن: "صوره مش تمام ابدا 😂 وين الاخوه حت لو مسيح ماهدا".

وعلَّق آخر: "أنا بستحي المس ايد اختي شو هال الإخوة هي وقدام العالم كلا".

وأضافت أخرى: "شو هاد ياسوسن شو هااااد وازا غيد ميلادو قلب شجرة؟! .. مع هيك كيوت وبحبها".

سوسن ارشيد تدعم "المثلية الجنسية" بعد الكشف عن ميول شقيقها



يذكر أن ميغا، الشقيق الأصغر لسوسن، كشف عن ميوله الجنسية عبر اغنية أطلقها تكشف أنه مثلي الجنس، كما يؤكد حسابه في إنستغرام هذا الأمر، بسبب طريقته في الظهور بالصور والملابس التي يعتمدها.

وفي ذلك الوقت، تعرَّضت سوسن لهجوم كبير بعد إعلان دعمها المثليين الجنسيين، حيث نشرت عبر خاصية الستوري الخاصة بحسابها في إنستغرام بوست كشفت فيه عند دعمها لهذه الفئة من الأشخاص قائلة: " من الآخر ولنقطع الشك باليقين انا مع الحريات الشخصية وضد المحاكمات الاجتماعية المربوطة بتابويات يرسمها كل مجتمع على مزاجو فالبتالي انا مع حقوق المثليين".

وعادت أرشيد وكشفت عن تعرضها لهجوم كبير بعد إعلانها هذا الأمر، كما أكدت وجود عدد من الأشخاص الذين دعموها واعتبروا ما قالته حرية شخصية.