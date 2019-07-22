سوسن ارشيد تدعم "المثلية الجنسية".. بعد الكشف عن ميول شقيقها!

تعرضت الفنانة السورية سوسن ارشيد لهجوم كبير بعد إعلانها دعمها المثليين الجنسيين، حيث نشرت ارشيد عبر خاصية الستوري الخاصة بحسابها في إنستغرام بوست كشفت فيه عند دعمها لهذه الفئة من الأشخاص قائلة: " من الآخر ولنقطع الشك باليقين انا مع الحريات الشخصية وضد المحاكمات الاجتماعية المربوطة بتابويات يرسمها كل مجتمع على مزاجو فالبتالي انا مع حقوق المثليين".

وعادت ارشيد وكشفت عن تعرضها لهجوم كبير بعد إعلانها هذا الأمر، كما اكدت وجود عدد من الأشخاص الذين دعموها واعتبروا ما قالته حرية شخصية.

ويأتي إعلان اشيد هذا بعد الكشف عن ميول شقيقها ميغا ارشيد الجنسية عبر اغنية أطلقها تكشف أن مثلي الجنس، كما يؤكد حسابه في إنستغرام هذا الأمر، بسبب طريقته في الظهور بالصور والملابس التي يعتمدها.

يُشار إلى ان سوسن ارشيد هي زوجة الفنان السوري مكسيم خليل، وتغيب ارشيد عن الدراما منذ سنوات طويلة، ولها في رصيدها عدد محدود من الأعمال الفنية لعل أبرزها مسلسل "كسر الخواطر" إلى جانب الفنانة أمل عرفة والفنان وائل رمضان، ومسلسل "تخت شرقي" إلى جانب عدد من النجوم أبرزهم قصي خولي، مكسيم خليل، محمد حداقي، يارا صبري، سليم صبري، أمل عرفة وآخرون.

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