صورة كاترينا كيف مع معجب صغير تجتاح مواقع التواصل..شاهدوا جمالهما

كاترينا كيف

اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية صورة لنجمة بوليوود كاترينا كيف برفقة إحدى الأطفال المعجبين، حيث ارتديا قميص رياضي لإحدى الفرق كتب عليه بالخلف اسم كل منهما، وحدث ذلك في كواليس تصويرها لأحدث أفلامها القادمة.

وتنشغل في الوقت الحالي كاترينا كيف بالتصوير لفيلمها القادم مع النجم سلمان خان بعنوان "Bharat"، إلّا أنها لم تستطع أن ترفض طلب معجبها الصغير والتقطت الصورة برفقته لتصبح خلال وقت قصير منتشرة عبر مواقع التواصل بشكل كثيف.

وفي وقت سابق، كانت كاترينا كيف قد شاركت في أحدث أفلام بوليوود للنجم الكبير شاروخان، وهو فيلم "Zero"، ومن المقرر أن تعود مجددًا مع سلمان خان من خلال فيلم "Bharat" الذي سيتم عرضه بحسب آخر الأخبار في شهر حزيران للعام 2019.