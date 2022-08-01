صورة لنور عريضة وابنتها بالمايوه يعرضها للانتقاد.. وترد: "عقول مقرفة لأبعد حد"

ردَّت عارضة الأزياء اللبنانية نور عريضة على التعليقات المهينة التي تتهمها بالتحريض على السلوك الجنسي، بعد نشرها صورة لابنتها أيلا بمايوه، وهو أمر استفزها وأثار استيائها ووصفت أولئك الذين يتركون هذه التعليقات بأصحاب ـ"العقول المريضة".

نور عريضة ترد على اتهامها بالتحريض على السلوك الجنسي

حلَّت نور عريضة ضيفة في برنامج "كتاب الشهرة" مع الإعلامي اللبناني علي ياسين، الذي طلب منها الرد على التعليقات المسيئة التي تعرضت لها والتي تتهمها بالتحريض على السلوك الجنسي، بعد الصورة التي نشرتها لها برفقة ابنتها بملابس السباحة أمام المسبح.

وجاء رد عريضة كالتالي: "شو بدي ئلك.. أم ئاعدة مع بنتها على المسبح بالمايو بالصيفية.. ما فيه ضيف شي".

وأشارت المتابعة إلى أنها ستعمل على إرسال شكوى للموقع، مُعلقة: "عن جد انتي لازم نشتكي على صفحتك لانها تعلم الناس والأطفال على الجنس ونعلم الأطفال على ممارسة الجنس مع امو شوفو ايلا وين حاطة اصبعها شو قصدها يلا افهموا".

ولم تتوانَ عريضة في الرد على المتابعة، لافتةً إلى عقلها وتفكيرها المريضين، قائلة: "ببعض الأحيان كنت فكر انو يمكن انا طريقة عيشي او بيئتي جدًا مستقرة لبعض الناس.. واحيانًا شك بحالي وقول يمكن انا طريقة تفكيري غلط.. بس اليوم تأكدت 100% انو الغلط مش عندي.. عقول مريضة.. بنت عمرها 6 سنين ما نفذت من طريقة تفكير وسخة وتافهة ومريضة.. عقول مقرفة لأبعد حد".



