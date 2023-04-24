صورة مروان نجل الفنان الراحل محمد قنوع من عزائه تفطر قلوب الجمهور

فُجع الوسط الفني السوري والجمهور بوفاة الفنان السوري محمد قنوع يوم السبت الماضي بشكل مفاجئ عن 49 عامًا بعد إصابته بجلطة قلبية.

وشيع جثمان الراحل يوم أمس في سوريا بجنازة مهيبة تواجد فيها عدد من نجوم الفن في سوريا وجمهوره، حيث حرص محبيه على توديعة ودعم أسرته المفجوعة.

صورة مروان ابن الراحل محمد قنوع تفطر قلوب الجمهور

تداول رواد السوشال ميديا والجمهور بشكل واسع صور من عزاء الفنان السوري الراحل، وفي إحدى الصور ظهر مروان نجل محمد قنوع وبدا في حالة حزن شديدة.

وبدا مروان وهو الأبن الثالث للفنان الراحل بعد ابنتيه مايا وماسه، والذي بدا في عمر الـ 10 سنوات تقريبًا، وهو يحاول كتم دموعه.

وعبر الجمهور عن حزنهم الشديد على أبناء الفنان الراحل، خاصة أن قنوع كان يحرص على مشاركة جمهوره بشكل دائم صور وفيديوهات مع ابنتيه مايا وماسة وأبنائه كاشفًا عن علاقة مميزة تجمعه بهم.

يُشار إلى ان خبر وفاة الفنان السوري شكل صدمة كبيرة لزملائه في الفن الذين سارعوا للحديث عن ونعيه والحديث عن دماثة أخلاقه ومحبتهم له.

وكان الفنان الراحل قد شارك في الموسم الرمضاني الماضي بعدد من الأعمال من بينها، حارة القبة، العربجي، زقاق الجن، صبايا، قرار وزير والموسم الثالث عشر من مسلسل البيئة الشامي باب الحارة.

كما صور الراحل مشاهده في مسلسلي كانون ومال القبان الذين كان من المفترض ان يعرضا خلال الموسم وتأجل عرضهما.

