شاهد: صورة مسربة لـ(ميلانا وائل كفوري) تنشر للمرة الأولى

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شاهد: صورة مسربة لـ(ميلانا وائل كفوري) للمرة الأولى 2 من 2

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومتابعي الفنان اللبناني وائل كفوري صورة مسربة من حفل عيد ميلاد ابنته ميلانا والتي كشفت عن ملامح وجهها بالكامل لتكون أول صورة تكشف عن ملامح إحدى بناته.

و بدى الفنان وائل كفوري في الصورة يحمل ابنته ميلانا أمام قالب الحلوى والتي لفتت الأنظار لبرائتها ونعومة ملامحها والتي قيل أنها تشبه والدها في بعض ملامحها، حسب موقع مجلة ليالينا.

جمهور الفنان وائل كفوري لم يكونوا على يقين أن هذه الصورة هي فعلاً لابنته بينما أشاروا أنها قد تكون مسربة خاصةً وأن الفنان وائل كفوري لطالما حاول إخفاء ملامح ابنته عن السوشيال ميديا.

بعض المصادر الإخبارية أشارت أن الفنان وائل كفوري شارك صورة ابنته ميلانا عبر حساب خاص على انستقرام ينشر لمتابعيه أحدث أخباره وأرفق الصورة بتعليق قال فيه:

يصادف اليوم عيد ميلاد الإبنة الثانية لملك الرومانسية #وائل_كفوري" ميلانا كفوري " وأصبح عمرها سنتين. ماذا تتمنى لها.