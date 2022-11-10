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صور: إيهاب فهمي يؤدي مناسك العمرة بصحبة زوجته

سهير العابد

سهير العابد

منشور 10 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2022 - 03:05
إيهاب فهمي
إيهاب فهمي

أدى الفنان إيهاب فهمي مناسك العمرة بصحبة زوجته وشارك جمهوره عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) صورًا خلال رحلتهما معلقًا: (الحمد لله الذى تتم بنعمته الصالحات اللهم تقبل).

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من ناحية أخرى، يشارك الفنان في مسلسل (الونش) الذي انطلق تصويره الفترة الماضية استعدادا للعرض في الموسم الشتوي المقبل. مسلسل (الونش) تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق، بطولة محمد رجب، محمود عبد المغنى، ميرهان حسين، منة فضالى، دانا حلبي، محسن منصور، إيهاب فهمي، محمد أبو داود، ميمي جمال، حنان سليمان، علاء مرسي، و الطفلة ريم عبد القادر وعدد آخر من الفنانين.

كلمات دالة:إيهاب فهمي

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