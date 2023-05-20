صور: حميد الشاعري يحتفل بزفاف ابنته و عمرو دياب يشعل الحفل

البوابة-احتفل المطرب حميد الشاعري بزفاف ابنته الذي أقيم في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وظهر و هو يحتضنها معبرا عن سعادته بهذه اللحظة، كما أنه رقص برفقتها.





هذا و أحيا النجم عمرو دياب حفل الزفاف، وسط تفاعل كبير من الحاضرين، و مازح صديقه حميد الشاعري، معربا عن حبه له، قائلا: (حميد الشاعري أخويا وعشرة عمري وانا بغني النهاردة في فرح بنتي مش بنته).

و حرص عدد كبير من النجوم على مشاركة الشاعري فرحته و حضور الحفل من بينهم يسرا ، محمد فؤاد ، مصطفى قمر ، محمد محي، إيهاب توفيق، عزيز والشافعي ، توما و ساندي.