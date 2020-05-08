فوز الفهد تتلقى هدية فاخرة من زوجها في عيد ميلادها الـ 30..تعرفوا على سعرها!

يصادف تاريخ 10 من الشهر الحالي عيد ميلاد الفاشنيستا الكويتية "فوز الفهد" الـ 30.

فوز الني كانت تقوم بجلسة تصوير في بيتها بهذه المناسبة، تفاجأت بهدايا من زوجها أولها كان ساعة يد فاخرة وعلى الأغلب لها قصة معينة كما صرحت فوز.

أما المفاجأة الثانية فكانت سيارة من ماركة "Mc Lcaren" والتي يبدأ سعرها من 256,500 دولار أمريكي أي ما يعادل 961,875 ريال سعودي، وفي حال رغب العميل في إضافات معينة للسيارة عليه دفع مبلغ إضافي قدره 22,090 دولار أمريكي أي ما يعادل 82,837 ريال.

يذكر أن فوز كانت قد تزوجت منذ مدة قريبة من رجل الأعمال الملياردير"عبد الهادي الصراف" في حفل بسيط اقتصر على الأهل والمقربين.

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