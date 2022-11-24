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استئصال رحم أنغام وإصابتها بشلل في الأمعاء

ذكريات أبو اشتيا

ذكريات أبو اشتيا

منشور 24 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2022 - 07:28
أنغام
أنغام

أعلنت الفنانة المصرية أنغام عن تعرضها لوعكة صحية خطيرة أدَّت إلى نقلها للمشفى من أجل اتخاذ الاجراءات اللازمة والحصول على العلاج المناسب لحالتها الصحية.

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استئصال رحم أنغام

وأكَّدت مصادر حديثة أن أنغام أجرت عملية جراحية في  الرحم ترتب عليها مضاعفات خطيرة، وذلك أثناء تواجدها في أحد مستشفيات منطقة المهندسين؛ ما أدى إلى استئصال رحمها بالكامل، فضلًا عن إصابتها بشلل في الأمعاء.

أنغام تتعرض لوعكة صحية

وتأتي هذه الأخبار، بعدما نشر الحساب الرسمي للفنانة عبر "فيسبوك" بيانًا من إدراة أعمالها، جاء فيه: "تعرضت الفنانة أنغام لوعكة صحية طارئة اضطرت بعدها لإجراء عملية جراحية كبيرة أدت إلى مضاعفات تطلبت لاحتجازها في المستشفى وهي حاليًا ما زالت في المستشفى تحت الرعاية الطبية إلى الآن".

وأضاف أن الفنانة حاولت الإيفاء بجميع التزماتها الفنية تجاه جمهورها في الفترة القادمة، لكنها المضاعفات التي أثَّرت عليها حالت بين ذلك، حيث اضطر الأطباء على إبقائها في المستشفى تحت الإشراف الطبي لفترة أطول.

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واختتم المنشور: "نتقدم للجمهور بالاعتذار عن تأجيل حفلات الفنانة حاليًا لحين استقرار حالتها الصحية والاطمئنان عليها"، وطلبوا من جمهورها الدعاء لها بالشفاء العاجل.

أنغام

كلمات دالة:أنغام

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