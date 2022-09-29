طرح الإعلان الترويجي لمسلسل "المكتب" بالنسخة السعودية.. وردود فعل متضاربة

يترقب الجمهور العربي بشكل عام والسعودي بشكل خاص عرض مسلسل "المكتب" وهو النسخة السعودية من المسلسل الأمريكي The office والماخوذ عن نسخة بريطانية تحمل نفس الاسم.

الإعلان الرسمي الخاص بالمسلسل السعودي المكتب

شاركت منصة شاهد الإعلان الرسمي الخاص بالعمل، ويكشف الإعلان الترويجي الخاص بالمسلسل عن تقارب الديكور بين النسخة العربية والنسخة السعودية.

وكشف الإعلان الترويجي عن نجوم العمل، والذي سيكون بقالب كوميدي على غرار النسختين الأمريكية والبريطانية، في المقابل تفاعل العديد من الجمهور مع الإعلان ما بين الترحيب والانتقاد.

ورحب عدد كبير بالبرومو معبرين عن سعادتهم وحماسهم في انتظار المسلسل، وأشار البعض إلى أن النسخة الامريكية التي كانت مقتبسة من البريطانية حققت نجاحًا أكبر.

فيما انتقد آخرون فكرة الاستنساخ وعدم وجود أفكار جديدة لكتاب وصناع الاعمال الدرامية، فيما علق البعض ان النسخة الأمريكية تحمل الكثير من الأفكار المغلوطة والمشاهد الجريئة والأحداث المرفوضة في الوطن العربي متسائلين عن كيفية علاج هذه الأحداث.

وبحسب منصة شاهد فإن العمل سيعرض قبل نهاية العام الحالي 2022، فيما كان نجم المسلسل صالح أبو عمرة قد أوضح في تصريح سابق له أن المسلسل قد يعرض في شهر أكتوبر المقبل.

ويشارك في العمل إلى جانب صالح ابو عمرة كل من فهد البتيري، سعد عزيز، نواف الشبيلي، ياسين غزاوي، هاشم هوساوي، ومن الفنانات: ريم منصور، هناء الصومالي، مريم عبدالرحمن، وهند الصائغ.