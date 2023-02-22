طرح الإعلان الأول للحلقة 21 من "طائر الرفراف".. وأحداث غير متوقّعة في الانتظار

طرحت قناة ستار التركية الإعلان الدعائي الاول للحلقة الجديدة 21 من مسلسل "طائر الرفراف" والذي تأجّل عرضه بعد الزلزال الكبير الذي ضرب تركيا وسوريا.

وبالرغم من الأنباء المتضاربة حول استئناف عرض الحلقة الجديدة من مسلسل "طائر الرفراف" وذلك بعد الزلزال الجديد الذي ضرب المنطقة نفسها، إلا أن القناة طرحت الفيديو الاعلاني للحلقة في موعده على ان تعرض الحلقة يوم الجمعة 24 فبراير.

تفاصيل الفيديو الاعلاني الأول للحلقة الجديدة من طائر الرفراف

وانتظر الجمهور الكبير الحلقة 21 من المسلسل بفارغ الصبر خاصة وأن الحلقة السابقة قد انتهت عند دخول سيران الى هاليس اغا لإخباره بكل ما حدث منذ اليوم الاول لزواجها.

وظهرت سيران في الفيديو وهي تخبر هاليس اغا بكلام لم يظهر ماهو خلال الفيديو الاعلاني ولكن ظهرت ايفاكات واورهان وهما منهاران تماماً.

وكشفت لقطة أخرى عن مواجهة نارية ما بين بيلين وسيران في أحد المطاعم والأخيرة تطلب من بيلين عدم التواجد في حياتهما مرة أخرى، كما في نهاية الاعلان ظهر سيران وفريد في لقطات رومانسية فيما بينهما.

انضمام شخصية جديدة الى طائر الرفراف

وخلال وقت سابق أعلنت النجمة التركية الشهيرة "توبراك ساغلام" عن انضمامها إلى المسلسل التركي الشهير حيث أنها ستلعب ور والدة بيلين التي ستحاول الحصول على أسهم في شركة كورهان الكبيرة.

كما انها ستحاول تزويج فريد ببيلين، وستتصاعد الأحداث بينهما وبين سيلين في الحلقات القادمة.