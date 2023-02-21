تأجيل عرض مسلسل "الطائر الرفراف" .. وأحداث تتصاعد لصالح سيران

يستمرّ جمهور المسلسل التركي الشهير "طائر الرفراف" بالتساؤل عن موعد عرض الحلقة الجديدة 21 من المسلسل الشهير، وذلك بعد تأجيل عرضها لأكثر من أسبوعين بسبب الزلزال الكبير الذي ضرب تركيا وسوريا قبل مدة.

موعد عرض الحلقة 21 من مسلسل طائر الرفراف

وبالرغم من انه تم تحديد تاريخ عرض الحلقة على أن يكون يوم 21 شباط اليوم لعرض الاعلان الاول للحلقة الجديدة من مسلسل طائر الرفراف حتى يتم استئناف عرضه يوم الجمعة القادمة 24 شباط، إلا انه تم تعديل المواعيد من جديد.

وكشفت مصادر مطلعة أنه وبسبب الزلزال الثاني يوم أمس الاثنين تم تأجيل عرض الحلقة 24 من مسلسل "طائر الرفراف" حرصًا على مشاعر الناس المتضضرة وخوفًا من تعريض فريق العمل إلى أي خطورة.

وبالرغم من ان الزلزال الجديد الذي حدث يوم أمس في منطقة كهرمان لم يسفر عن إصابات، إلا ان شركة الانتاج قررت تأجيل موعد عرض الحلقة الى أجل غير مسمى.

انضمام توبراك ساغلام الى المسلسل بشخصية جديدة

وكشفت بعض المصادر أنباء عن انضمام النجمة التركية الشهيرة "توبرالك ساغلام" الى مسلسل طائر الرفراف، والتي ستجسّد شخصية "زيرين" وهي والدة بيرين.

وأضافت المصادر بان والدة بيرين ستتدخّل بحياة سيران وفريد وذلك بعد أن تصبح السلطة بيد سيران في الشركة وتتحسّن علاقتها مع فريد، حيث ستشتعل الحرب بين سيران ووالدة بيلين لمحاولتها دخول عائلة كورهان من خلال تزويج ابنتها لفريد والحصول على أسهم بالشركة.