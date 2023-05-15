طرح الفيديو الرسمي لمسلسل BTS Universe.. إليك التفاصيل

يعيش عشاق الدراما الكورية حالة من الحماسة بعد طرح الإعلان الدعائي الأول الخاص بمسلسل BTS Universe YOUTH خلال أكسبو كوريا.

وجاء الإعلان الدعائي بعد مرور ما يقارب الـ 4 سنوات على الإعلان عن هذا العمل، الذي انتظره الجمهور لفترة طويلة جدًا.

طرح الفيديو الدعائي الأول الخاص بمسلسل BTS Universe YOUTH



تصدّر الفيديو الدعائي الأول للمسلسل الكوري BTS Universe YOUTH مواقع التواصل الاجتماعي منذ لحظة طرحه يوم أمس 14 مايو.



وظهر في مقطع الفيديو جميع طاقم الممثلين ونجوم العمل والمكوّنين من سبعة نجوم بالإضافة الى ظهور خاص لجميع أعضاء فرقة BTS الكورية الشهيرة.



وبالرغم من أنه لم يتم الإعلان عن الموعد الرسمي لعرض العمل المترقب أو حتى تحديد القناة التي سيعرض عليها إلا ان الفيديو الدعائي أصبح حديث وسائل التواصل الاجتماعي.

اليوم تم بث المقطع التشويقي للدراما BTS Universe في معرض كوريا في باريس وكاتبين "قريبا"

تم التأكيد الدراما تتبع حبكة BTS Universe المصورة في الامفيز والأفلام القصيرة وملاحظات HYYH المرفقة بألبومات بتس 😭😭😭😭😭😭😭😭ببكيييي كنا دايم نسمع عنها أخيرا صارت😭pic.twitter.com/R6xIAkISYF — جيول¹³🪽 (@_jeol13) May 13, 2023

تفاصيل مسلسل BTS



كشفت مصادر مطلعة عن قصة المسلسل حيث أشارت إلا ان احداث العمل خيالية ولا علاقة لها بأي شكل من الاشكال في أي عضو من أعضاء الفرقة ومن المتوقع أن يروي العمل قصة فرقة شهيرة وبداياتها ومشوارها في عالم الشهرة.



ويشارك في بطولة المسلسل كل من "سو جو هون" في دور "جين" و طأن جي هو" في دور "جيهوب" و "سيو يونغ جو" في دور "آر ام" أما "جيمين" فسيؤدي دوره "كيم يون وو"ن وغيرهم من النجوم.