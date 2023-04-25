ممثل كندي يلقى حتفه بعد محاولته التشبه بنجم BTS جيمين

توفي الممثل الكندي سانت فون كولوتشي Saint Von Colucci عن عمر ناهز الـ22، بعد خضوعه لعمليات تجميلية وجراحية، ليبدو نسخة طبق الأصل عن النجم الكوري الجنوبي جيمين Jimin، عضو فرقة الكيبوب BTS.

وفاة سانت فون كولوتشي شبيه جيمين الكندي

وتوفي كولوتشي في أحد مستشفيات كوريا الجنوبية صباح يوم الأحد 23 أبريل، بعد معاناته من مضاعفات لأحد العمليتات التجميلية التي خضع لها قبل بضعة أشهر.

ووفقًا للصحف العالمية، خضع كولوتشي لـ12 عملية تجميلية أنفق عليها ما يقارب الـ220 ألف دولار، وكانت آخر عملية جراحية اجاراها هي إزالة الزرعات من فكه، التي وضعها في شهر نوفمبر لعام 2022، حيث أصيب بعدوى، ورغم تنبيهه إلى أن الأوان كان قد فات.

وصرَّح وكيل الإعلام، إريك بليك، لصحيفة "ديلي ميل" البريطاني أن فون كولوتشي انتقل من كندا إلى كوريا الجنوبية في عام 2019 لاقتحام عالم الموسيقى، حيث عمل كمتدرب في واحدة من أكبر ثلاث شركات ترفيه كورية جنوبية.

ووصف بليك، الذي كان يعمل مع الممثل الشاب منذ شهر مارس 2022، وفاة كولوتشي بالأمر المأساوي والمؤسف للغاية.

لم يثق بمظهره

وأوضح أن الراحل لم يكن واثقًا من مظهره، إذ لم يعجبه شكل فكه وذقنه المربع، إذ أراد أن يحظى بشكل وجه مدبب ومحدد على شكل حرف V، وهو الشكل الذي يتمتع به أغلب الآسيويين، رغم أنه يبلغ من الطول 6 أقادم، ويتمتع بعينين زرقاوتين جميلتين، وشعر أشقر غامق.

عدد عمليات التجميل التي خضع لها

وقال إن فون كولوتشي أجرى 12 جراحة تجميلية خلال العام الماضي، بما في ذلك جراحة للفك، وزراعة للأسنان، وشد للوجه، وعملية تجميل لأنفه، وعملية رفع للعينين والحاجبين، وتصغير حجم الشفتين، وبعض العمليات الجراحية البسيطة الأخرى.

ويقول بليك إن موكله كان يعلم بمدى خطورة جراحة زراعة الفك، حيث أنهم يعيدون تشكيل فكك الطبيعي ويضعون فيه زرعات، لكنه أصرَّ على قراره.

بدأ فون كولوتشي تصوير الدراما الكورية Pretty Lies في يونيو وأكمل عملية التصوير في ديسمبر، إذ لعب إحدى الشخصيات الرئيسية كطالب دولي.