طرح (بوستر) مسلسل يحيى الفخراني الجديد استعداد لطرحه في رمضان

طرحت شركة (سينرجي) البوستر الدعائي الرسمي لمسلسل (نجيب زاهي زركش) للفنان يحيى الفخراني.

ونشر المنتج تامر مرسي بوستر العمل عبر حسابه الرسمي بموقع (تويتر)، وعلق: (رمضان ٢٠٢١ إن شاء الله)، حسب موقع مصراوي.

وظهر الفخراني على البوستر الدعائي للمسلسل وهو يجلس داخل سيارة .

ويعد المسلسل عودة ليحيى الفخراني للمشاركة في دراما رمضان، بعد غياب 3 أعوام من مسلسله (بالحجم العائلي) الذي عرض في رمضان 2018.

مسلسل (نجيب زاهي زركش) تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج شادي الفخراني، وإنتاج شركة سينرجي، بطولة يحيى الفخراني وأنوشكا ورامز أمير وكريم عفيفي وإسلام إبراهيم ومحمد محمود وضيفة الشرف هالة فاخر، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي عائلي حيث يجسد الفخراني دور محام يقوم بشراء ملجأ لإيواء أطفال الشوارع.