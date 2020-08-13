طفلة ذا فويس كيدز غنى بو حمدان تغضب الجمهور الذي علق: "ريتك ما كبرتي"!

طفلة ذا فويس لم تعد طفلة اليوم!

هذه إحدى العناوين التي تم تداولها بشكل واسع بعد أن انتشرت صُور لطفلة ذا فويس كيدز التي أبكت الملايين قبل 4 سنوات تقريباً.

غنى خرجت عن صمتها بعد تداول صورها بشكل واسع وشاركت منشورًا عبر حسابها في إنستجرام جاء فيه "شكلي بس اقرأ تعليقات كيف كبرت غنى كنت اكبر منها.. كيف صارت اكبر مني.. بيكفي سخافة وقد ماعملتولي تاغات مارح رد.. خلص انا غنى العملاقة الصغيرة امبارح غنيت عطونا الطفولة نمتوا فقتوا لقيتوا عمري ١٤ سنة معقول.. كيف هيك كيف كبرت لازم اتقلص واصغرر كيف هيك !!! لازم من وقت خلص البرنامج من خمس سنين ارجع اصغر لازم يكون عمري هلق ٣ سنين كيف هيك كبرت لحالي وكل العالم بتصغر.. مسخرة ما ؟!!! بتمللوا ما ؟!!! لكل يلي صغروا وانا كبرت الناس مقامات يبدو".

الجمهور بدوره هاجم غنى واعتبر كلامها لا معنى له خاصةً أنه لا يناسب عمرها ورد فعلها مبالغ به لموضوع عادي واجهه كثير من قبلها مثل "حلا الترك"و"منة عرفة"، وكان من بين التعليقات "يا طول لسانها"، وأضاف آخر "كان فيها تحكي وتعبر بأسلوب احسن من هاد يلي ما بيبشر بالخير أبداً"، وكان هنالك تعليق "احمدي ربك رجعت انشهرتي".

يذكر أن غنى كانت في فريق نانسي عجرم ووصلت لمراحل متقدمة في البرنامج وكانت قد أبكت الجمهور في مرحلة الصوت وبس بغناء "أعطونا الطفولة".

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