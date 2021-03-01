طفلة مسلسل حب أعمى تتحول لـ موديل...وهذا هو الممثل الوحيد الذي يتواصل معها!

من منا لا يذكر طفلة مسلسل حب أعمى "دينيز" التي كانت ثمرة الحب بين شخصية كمال والذي أدى دوره الممثل التركي "بوراك أوزتشيفيت" وشخصية نيهان التي أدت دورها "نسليهان أتاغول".

وتمكنت الطفلة منذ اليوم الأول من خطف قلوب الجمهور العربي والتركي وكان وقتها الجمهور يشارك صُورها بشكل واسع بسبب ظرافتها وحركاتها اللطيفة.

اليوم وبعد حوالي الـ 4 سنوات على عرض المسلسل تساءل الجمهور حول مصير الطفلة التركية، وبالرجوع لحسابها فقد أصبحت الطفلة التي كانت بالكاد تمشي كبيرة كفايةً لتدخل عالم الدعايات كموديل موجهة للأطفال من عُمرها.

أرفين هو الإسم الحقيقي للطفلة التي تبلغ الآن الـ 5 سنوات من عُمرها، ويدير حسابها عبر انستقرام الذي يتابعه ما يقارب المليون شخص والدتها التي كانت تتواجد معها في كواليس التصوير خلال مسلسل حب أعمى.

وأصبحت أرفين اليوم وجه معروف للعلامات التجارية المتعلقة بملابس الأطفال، وأصبحت الدعايات مصدر دخل للطفلة والتي هي وحيدة أهلها وبحسب تصريح سابق لوالدة الطفلة أن المبالغ المالية توضع بإسم الطفلة بحساب خاص كان قد فُتح لها منذ أول ظهور لها على الشاشة.

والدة الطفلة كانت قد صرحت أيضاً أن الممثل التركي كان أورغانجي أوغلو والمعروف بشخصية أمير هو الوحيد الذي ما زال لليوم على تواصل مع الطفلة وأن الأخيرة تُحبه كثيراً، كما وأضافت الوالدة أن الممثل التركي يخصص زيارات للتواجد مع الطفلة وأهلها.

قصة المسلسل التركي حب أعمى

تدور أحداث المسلسل عن كمال وهو شاب فقير ونيهان وهي فتاة غنية يقعان في حب بعضهما من أول نظرة، ومن طرف آخر أمير وهو رجل غني ذو نفوذ يطمح لجعل نيهان تقع في حبه فيقوم هو وبمساعدة أبيه بإيقاع شقيقها في فخ جريمة قتل وتهديد عائلتها بابلاغ الشرطة عن الجريمة في حال رفض نيهان الزواج منه، وهو ما يحصل فعلاً بزواج نيهان من أمير وتركها لـ كمال...تدور السنين وتعود الأحداث مجدداً بعودة كمال بشخصية قوية تمتلك نقود وأملاك وتتقاطع طرقه مع نيهان وزوجها لتبدأ الأحداث بالتسارع وسط صراع الحب والإنتقام.

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