منة فضالي تستعرض بطنها المنتفخ بالاشهر الأخيرة.. ما القصة؟

شاركت الممثلة المصرية منة فضالي مجموعة صُور جديدة لها أظهرتها ببطن منتفخ وبالتحديد حمل بأشهره الأخيرة.

وأثارت الصُور التي نالت انتشار كبير تساؤل الجمهور حول حقيقة الحمل خاصةً أنها لم تعلن دخولها في أي علاقة عاطفية أو حتى وجود تلميحات للزواج. الصُور ما هي إلى من كواليس مسلسل رمضاني كان قد عرض خلال سنة 2020 وشارك فيه الممثلة المصرية، وحمل عنوان "سكن البنات".

ودارت قصة العمل في إطار اجتماعي ناقش قضايا تخص الفتيات المغتربات، من خلال حكايات لمجموعة من الطالبات المغتربات اللاتي يسكنّ في إحدى الفيلات، وتكشف الأحداث حكاية كل فتاة، وشارك في البطولة عدة وجوه من بينهم "وفاء عامر، دينا، أيتن عامر، منذر رياحنة، هايدي رفعت" وغيرهم.

وكانت الفنانة منة فضالي قد كشفت عن تفاصيل دورها في المسلسل الرمضاني "مقابلة مع السيد آدم" بجزئه الثاني مشيرة إلى أنه سيكون خطوة مهمة في مشوارها الفني، واضافت أنه من النادر أن تذهب ممثلة مصرية للعمل في سوريا مؤكدتاً عن سعادتها في هذه التجربة التي تحمل توقيع المخرج فادي سليم.

يذكر أنه تم تداول فيديو لـ منة منذ أيام وهي ترقص برفقة الفنان سامو زين الذي تجمعها فيه علاقة صداقة قوية، وظهر زين في الفيديو المتداول وهو يُغني إحدى أغنياته بينما ترقص بجواره منة فضالي بطريقة عفوية.

عن حياتها الشخصية:

كشفت الممثلة خلال استضافتها عبر البرنامج "شيخ الحارة" على قناة القاهرة أنها تزوجت دون علم والدتها من الملحن محمد ضياء وانفصلت عنه بعد زواج دام حوالي 7 أشهر فقط.

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