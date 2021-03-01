نانسي عجرم تضرب عالمياً من جديد وتُلهم بيلي إيليش بأحدث أعمالها الفنية!

لم يتوقف نجاح الفنانة اللبنانية نانسي عجرم يوماً على الحدود المحلية، فهي تكاد أن تكون المطربة الوحيدة التي لها جمهور غربي يحفظ أغانيها عن ظهر قلب.

ولم يتوقف تاثير نانسي على المعجبين فقط بل تمكنت بأغانيها من الوصول إلى قلوب مشاهير الساحة الغربية وعلى رأسهم الفنانة الأمريكية بيلي ايليش

وكانت الفنانة الأمريكية قد طرحت آخر أعمالها منذ يومين والذي حمل عنوان "The World’s A Little Blurry"، وما لفت الجمهور أنها استخدمت مقطع من أغنية نانسي الشهير"في حاجات" والتي كانت قد أبدت إعجابها بها سابقاً وأنها استمعت لها لمئات المرات بشكل متتالي من دون توقف بتصريح جاء فيه "أنا أحب نانسي عجرم، أحب أغانيها والطريقة التي تغني فيها.. أذكر أول مرة استمعت فيها لأغنية نانسي خلال فيديو شاهدته بالصدفة وكانت أغنية إنت إيه ضمن الفيديو"، وتابعت "بدأت بالبحث عن الأغنية واستمعت إليها كثيراً، وهي من أغاني نانسي المفضلة بالنسبة لي".

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى للفنانة التي يرتبط اسمها بالعالمية، فقد سبق وان تحدثت عنها الإعلامية "أوبرا وينفري" عبر برنامجها ووصفتها بـ "بريتني سبيرز" العرب واختارتها بناءاً على أنها الفنانة الأكثر شهرة عربياً، كما نشرت فنانة إسبانية تدعى إنديا مارتينيز مقطعا لها وهي تغني فيه أغنية "إنت إيه" للفنانة نانسي عجرم.

وأعادت نانسي نشر التغريدة على حسابها، قبل أن تتوجه مارتينيز لها بالشكر، وكتبت الأخيرة "أتمنى أن ألتقي بك، وإن غنينا سوا، سأموت".

فنياً، أطلقت عجرم أمس مقطع صغير من تتر مسلسل "راحوا" والذي سيعرض خلال الموسم الرمضاني 2021، وحملت الأغنية إسم "ما تحكم عحدا" من كلمات منير بو عساف والحان نبيل عجرم أما التوزيع الموسيقي فكان من نصيب المايسترو باسم رزق.

أما عن آخر ظهور للفنانة فكان من حفل زفاف أقيم في مصر منذ أيام قليلة وتألقت الفنانة بـ فستان طويل باللون الفضي.

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