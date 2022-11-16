طلال مارديني يوجه نصيحة للفتيات قبل كأس العالم.. والآراء متضاربة

قدم الفنان السوري طلال مارديني نصيحة مفيدة للسيدات والفتيات بطريقة التعامل مع الرجل وقت بداية مباريات كأس العالم قطر 2022.

نصيحة طلال مارديني للفتيات في كأس العالم

نشر طلال مارديني مقطع فيديو ساخر عبر حسابه على موقع "إنستغرام"، يقدم من خلاله نصائح للفتيات والسيدات بالطريقة الأنسب لمعاملة الرجال في فترة مباريات كأس العالم، لافتًا إلى أن عليهن الابتعاد عن السؤال الذي يضعهن في مقارنة مع المباريات؛ لأنهن سيجدن ردًا سيزعجهن.

وقال مارديني في الفيديو بطريقة ساخرة: " لكل فتاة تنتظر من حبيبها أو زوجها أو خطيبها أن يخرج معها في وقت مباريات كأس العالم.. لا تنتظري ولا تقولي له بأنك أهم من المباريات.. وذلك لأن ما ستسمعينه سيكون كلاماً لن يعجبك حتماً يا صديقتي".

تفاعل المتابعون مع منشور طلال مارديني

وتفاعل المتابعون مع مقطع الفيديو، وانقسمت أراء الفتيات، فكتبت إحداهن: "ع أساس الصبايا ما يتابعو مباريات😒😏"، وأضافت أخرى: "ههههه مستغل الظرف ومنروح لحالنا يا ريت كل يوم في مونديال".

فيما أيدته إحدى المتابعات: "والله معك حق لانو خصوصي بهالموقف رح يتركا ويروح يحضر".

في حين وجدت إحدى المتابعات الحل الأمثل لهذا الموقف، وكتبت: "طبعا مش اهم منها اذا كانت حابه تطلع وانا حابب احضر المباراة منطلع انا وياها ع شي مكان بكون عارضين المباراة و هيك بكون ضربت عصفورين بحجر واحد".