طلال مارديني لـ هيفاء وهبي "إباحيتك أكبر جريمة".. والجمهور يرد "نسونجي"!

هاجم الممثل السوري "طلال مارديني" الفنانة اللبنانية "هيفاء وهبي" على خلفية دفاعها عن النجمة اللبنانية نانسي عجرم بقضية اللص السوري الذي اقتحم منزلها.

وفي التفاصيل، دعمت هيفاء وهبي زميلتها نانسي عجرم بتغريدة عبر حسابها في تويتر، لكن هذه التغريدة فهمت بشكل خاطئ وقلبت الطاولة على وهبي، إذ غردت وهبي: "الف حمدلله على سلامتك حبيبتي انتي وعيلتك وزوجك البطل يحميكم الرب من كل شر ويا ريت كل هالاشكال المجرمة يفلوا بقى من لبنان !"

الف حمدلله على سلامتك حبيبتي @NancyAjram

انتي وعيلتك وزوجك البطل يحميكم الرب من كل شر 🙏🏻

ويا ريت كل هالاشكال المجرمة يفلوا بقى من لبنان ! — Haifa Wehbe (@HaifaWehbe) January 5, 2020

واعتبر البعض التغريدة عنصرية وتهاجم السوريين بشكل خاص على خلفية اللص السوري، بينما دافع البعض عن وهبي وقصد أنها عنت اللصوص مع اختلاف جنسياتهم.

إلا أن الممثل السوري طلال مارديني كان له رأي آخر، فقد هاجم هيفاء بتصريحات جريئة جاء فيها: "بوعدك انو رح يفلّو وبوعدك يا ست إذا لا سمح الله دار الزمن ما رح نقلكن فلّو نحنا هيك تربينا بعاد عن العنصرية ويا ست حابب قلك شي انو اباحيتك المعروفة كمان اسمها إجرام"!

تعليق طلال أثار غضب عشاق هيفاء الذين دافعوا عن نجمتهم وشاركوا فيديو للممثلة السورية "جيني إسبر" من مقابلتها مع الفنان السوري "باسم ياخور" في برنامج أكلناها عندما وصفت طلال بالـ"نسونجي" وعلقوا عليه بأنه يجب أن يحاسب نفسه قبل أن يحاسب الآخرين.

من جهتها أكدت جيني إسبر بعد عرض الحلقة أن تعليقها جاء في إطار المزاح وان طلال أخ وصديق عزيز على قلبها.

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