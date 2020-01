طلال مارديني لـ هيفاء وهبي "إباحيتك أكبر جريمة".. والجمهور يرد "نسونجي"!

رواد السوشال ميديا يستعينون بفيديو ل جيني اسبر من مقابلتها في برنامج أكلناها للرد على تصريحات طلال مارديني المسيئة ل هيفاء وهبي 🤷‍♂️ #طلال_مارديني #هيفاء_وهبى #لبنان #مشاهير #عرب #جديد #نانسي_عجرم

