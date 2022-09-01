طليقة جورج الراسي تظهر بشكل صادم .. حليقة الرأس ومنهارة

تداولت إحدى الصفحات المعنية باخبار المشاهير على إنستغرام فيديو لعارضة الأزياء البرازيلية من أصل لبناني جويل حاتم طليقة الفنان الراحل جورج الراسي، وتظهر فيه بشكل جديد وصادم.

طليقة جورج الراسي تظهر بشكل صادم

ظهرت عارضة الأزياء اللبنانية جويل حاتم في الفيديو المتداول حليقة الرأس وبحالة يرثى لها، وتتكلم عن "القسوة" وكيف تؤثر الظروف القاسية على الشخص.

وأثار ظهور جويل حاتم بهذا الشكل الصادم حالة من الجدل بين الجمهور، وأبدى عدد كبير من جمهور السوشال ميديا قلقهم الشديد على حاتم علي مؤكدين أنها تمر بحالة نفسية سيئة بسبب وفاة طليقها ووالد ابنها.

وتفاعل جمهور السوشال ميديا مع جويل حاتم مطالبينها باللجوء إلى طبيب نفسي لتجاوز المرحلة الصعبة التي تمر بها، فيما شكك البعض بانها تمر بحالة نفسية معلقين أنها تحاول تصدر الترند بهذه التصرفات، وأشار البعض إلى انها تتصرف بدون إدراك ووعي.

وفاة جورج الراسي

فارق الفنان اللبناني جورج الراسي الحياة يوم السبت الماضي بعد تعرضه لحادث سير مروع على الحدود السورية اللبنانية، بعد احيائه حفل غنائي في سوريا.

واصطدم الفنان اللبناني خلال قيادته بحائط اسمنتي في منتصف الطريق، مما تسبب بتهشم سيارته ووفاته على الفور ووفاة السيدة زينة المرعبي التي كانت بجانب جورج الراسي.

وشكلت وفاة الفنان اللبناني صدمة كبيرة في الوسط الفني اللبناني، فيما اتهمت شقيقته الفنانة نادين الراسي، الدولة اللبنانية بالتسبب بوفاته بسبب الإهمال والفساد.