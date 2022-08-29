لقطات من جنازة جورج الراسي.. بكاء ورقص وحالات إغماء

شُيِّعت جنازة الفنان اللبناني الراحل جورج الراسي عصر اليوم الإثنين، 29 أغسطس، وسط بكاء المعزين وانهيار شقيقتيه نادين الراسي وساندرين الراسي، وشقيقه ووالدته اللذين لم يتمالكا نفسيهما من الألم.
لمحات من تشيع جثمان جورج الراسي
وتواجد العشرات في جنازة جورج الراسي من كنيسة القديسين ساجيوس وباخوس المنصف جبيل في لبنان، وبات العزاء كحفل صاخب على أنغام موسيقى الراحل، بينما حمل المتواجدون التابوت على أكتافهم متمايلين على أنغام الأغاني التي عزفتها الفرقة الموسيقية.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو من يوم العزاء، تظهر في إحداها نادين الراسي تعانق سماعة كبيرة تبث أغاني شقيقها المتوفى والتي تصدح بأغنية "أنت الحب"، بينما تعالى صوتها بالأنين والصراخ.
في حين، تظهر شقيقتها ساندرين تعانق تابوت شقيقها قبل نقله إلى المقبرة، لتدخل فيما بعد في حالة إغماء، بينما حملها الرجال على أكتافهم من أجل نقلها إلى سيارة الإسعاف.
بينما أطلَّت والدة جورج محمولة على الأكتاف وهي تذرف الدموع، بينما تردد أغاني نجلها.
وتواجد في عزاء جورج العديد من نجوم الفن والمشاهير، من بينهم: وائل جسار، وورد الخال، وراغب علامة، وغيرهم من النجوم.
نادين الراسي في أول ظهور لها بعد وفاة جورج الراسي
في أول ظهور تلفزيوني لها، أطلَّت نادين الراسي بوجه شاحب وملابس سوداء حدادًا على شقيقها، قائلة أنها راضية بما يمر به البلد من ضائقة اقتصادية، وفساده، والسرقة، والنهب، والقتل، إلَّا أن روح شقيقها لن تذهب هباءً منثورا، قائلة: "بس جورج الراسي ما بيروح رخيص، حرام".
أما بشأن الإجراءات القانونية التي ستتخذها عائلتها بشأن شقيقها الراحل، أوضحت أنها ستوكل محامي ليتكفل بجميع الإجراءات، ثم دعت على نجل وزير الأشغال، قائلة: "بس ما يزعل مني وزير الأشغال، الله يحرقلك قلبك على ابنك متل ما حرقتلنا قلبنا على جورج الراسي".
نادين الراسي تتهم الدولة اللبنانية بقتل شقيقها جورج الراسي
ولفتت الراسي في عدة منشورات إلى أن دولة لبنان هي المسؤولة عن قتل شقيقها، حيث أعادت نشر مقطع فيديو شاركته جمعية لبنانية مهتمة بقواعد السير الآمن على الطريق لمكان الحادث، والتي كشفت أن وفاة جورج سببه الحاجز الواقع في منتصف الشارع دون تزويده بإضاءة.
وأرفقت نادين الفيديو بتعليق، كتبت فيه: "الدولة قتلت خيي يا ناس يا هوووو".
ونشرت منشور آخر، أرفقته بتعليق: "حطولك بلوك باطون وبلا ضو وبنص الطريق يا عمري قتلولي ياك يا خيي"، وتابعت: "خيي شوفور بطل بس كيف هيك؟ كيف؟ بنص الطريق البلوك وبلا إنارة يا مجرمين".
وهددت الراسي كل من له علاقة بمقتل شقيقها، وكتبت: "وحيات عيونك يا خيي رح يدفعوا التمن"، وأضافت "رح دفعن التمن يا خيي يا عريس السما".
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