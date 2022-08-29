لقطات من جنازة جورج الراسي.. بكاء ورقص وحالات إغماء

شُيِّعت جنازة الفنان اللبناني الراحل جورج الراسي عصر اليوم الإثنين، 29 أغسطس، وسط بكاء المعزين وانهيار شقيقتيه نادين الراسي وساندرين الراسي، وشقيقه ووالدته اللذين لم يتمالكا نفسيهما من الألم.

لمحات من تشيع جثمان جورج الراسي

وتواجد العشرات في جنازة جورج الراسي من كنيسة القديسين ساجيوس وباخوس المنصف جبيل في لبنان، وبات العزاء كحفل صاخب على أنغام موسيقى الراحل، بينما حمل المتواجدون التابوت على أكتافهم متمايلين على أنغام الأغاني التي عزفتها الفرقة الموسيقية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو من يوم العزاء، تظهر في إحداها نادين الراسي تعانق سماعة كبيرة تبث أغاني شقيقها المتوفى والتي تصدح بأغنية "أنت الحب"، بينما تعالى صوتها بالأنين والصراخ.





في حين، تظهر شقيقتها ساندرين تعانق تابوت شقيقها قبل نقله إلى المقبرة، لتدخل فيما بعد في حالة إغماء، بينما حملها الرجال على أكتافهم من أجل نقلها إلى سيارة الإسعاف.

بينما أطلَّت والدة جورج محمولة على الأكتاف وهي تذرف الدموع، بينما تردد أغاني نجلها.

وتواجد في عزاء جورج العديد من نجوم الفن والمشاهير، من بينهم: وائل جسار، وورد الخال، وراغب علامة، وغيرهم من النجوم.

نادين الراسي في أول ظهور لها بعد وفاة جورج الراسي

في أول ظهور تلفزيوني لها، أطلَّت نادين الراسي بوجه شاحب وملابس سوداء حدادًا على شقيقها، قائلة أنها راضية بما يمر به البلد من ضائقة اقتصادية، وفساده، والسرقة، والنهب، والقتل، إلَّا أن روح شقيقها لن تذهب هباءً منثورا، قائلة: "بس جورج الراسي ما بيروح رخيص، حرام".