طليقة محمد الترك تشمت بأزمة انفصاله عن دنيا بطمة

علقت منى السابر، والدة الفنانة حلا الترك، والزوجة السابقة للمنتج البحريني محمد الترك، بطريقة غير مباشرة على أزمة هذا الأخير مع زوجته الحالية دنيا بطمة.

ونشرت السابر عبر خاصية (ستوري) على حسابها على (إنستغرام)، تدوينة منقولة جاء فيها: (تحدث المعجزات عندما تؤمن بالعوض الجميل والترتيب الإلهي).

وتابعت: (وإن الفوضى يليها ترتيب عظيم لا محالة.. وإن الخير يكمن في كل شيء حتى وإن كان ظاهره شر، وإن ما خرج كان يجب أن يخرج ليخلي الساحة لما هو قادم).

هذا و قد تم تداول تدوينة منى السابر بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر بعض النشطاء أن والدة حلا الترك علقت بشكل غير مباشر على أزمة الترك ودنيا، خاصة أنه تم تحديد موعد أولى جلسات طلاق الشقاق التي رفعتها بطمة ضد زوجها.

يذكر أن آخر نزاع بين دنيا بطمة ومنى السابر، كان قبل عدة أشهر، عندما هاجمت هذه الأخيرة دنيا، بسبب تحدثها عن حلا الترك خلال أحد اللقاءات الصحفية.