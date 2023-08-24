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ظافر العابدين و صبا مبارك يجتمعان في (أنف و ثلاث عيون) برؤيته المعاصرة

سهير العابد

سهير العابد

تاريخ النشر: 24 آب / أغسطس 2023 - 01:50
فيلم أنف و ثلاث عيون
فيلم أنف و ثلاث عيون

البوابة-انطلق أمس تصوير فيلم (أنف وثلاث عيون)، وهو من إنتاج Lagoonie Film Production بالتعاون مع Rise Studio. و الفيلم معالجة سينمائية مُعاصرة لرواية الأديب الكبير إحسان عبد القدوس، و التي تم تقديمها في فيلم سينمائي عام 1972، من بطولة محمود ياسين، ماجدة، ميرفت أمين، و نجلاء فتحي.

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فيلم أنف و ثلاثة عيون

و فيلم (أنف وثلاث عيون) بنسحته الجديدة، سيناريو و حوار وائل حمدي و إخراج أمير رمسيس، ومن المقرر طرحه بدور العرض خلال الشهور القليلة المُقبلة من 2023. و سيلعب بطوبته  النجوم ظافر العابدين، صبا مبارك وسلمى أبو ضيف، بالإضافة إلى عدد من النجوم مثل جيهان الشماشرجي، صدقي صخر، سلوى محمد علي، نبيل ماهر، نور محمود، الطفل سليم مصطفى، وظهور خاص للنجمة دينا الشربيني كضيفة شرف الفيلم.

فيلم أنف و ثلاثة عيون

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كلمات دالة:ظافر العابدينصبا مبارك

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