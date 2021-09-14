ظافر العابدين يكشف أبرز ملامح الجزء الثالث من (عروس بيروت)

نشر النجم ظافر العابدين ، فيديو جديد له عبر حسابه الشخصي علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات (انستغرام).

و ظهر ظافر العابدين ، في الفيديو من كواليس تصوير مسلسل (عروس بيروت الجزء الثالث) وعلق قائلا: (راجعين)، مؤكدا صحة الخبر المتداول عن اتفاق فريق عمل المسلسل الشهير (عروس بيروت) على تقديم جزء ثالث .

ومن المقرر أن يعرض الموسم الثالث في 45 حلقة أو 50 حلقة حسب السيناريو والأحداث، حيث من المقرر أن يعرض المسلسل خلال نهاية الشهر المقبل .

الموسم الجديد من مسلسل (عروس بيروت) سيشهد العديد من التطورات والخلافات المستمرة بين الزوجين ثريا وفارس الضاهر، خاصة بعد قرارها العودة إلى الغناء ضمن إحدى الفرق لتوفير المال فور تعرضهم للأزمة المالية التي حلّت في بيت الضاهر نهاية الموسم الثاني.

و كشف ظافر العابدين، عن تفاصيل أحداثه التي تدور حول إطار المشاكل العائلية التي يواجهها فارس وثريا إلى جانب أزمات العمل والعائلة المستمرة.

وأوضح ظافر العابدين، أن أحداث الجزء الثالث من المسلسل ستكون موجزة أكثر وترتكز على مشكلات معينة ولن تشهد الأحداث وفاة ليلى ضاهر التي قال عنها: (من غيرها منشوفش مسلسل عروس بيروت).

(عروس بيروت) بطولة ظافر العابدين، كارمن بصيبص، تقلا شمعون، جو طراد، محمد الأحمد، مرام علي، وعدد كبير من الفنانين، نادين جابر وبلال شحادات.