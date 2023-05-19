ظهور نادر لعبلة كامل و الجمهور: (اشتقنا لمسلسلاتك!)

البوابة-شارك الحساب الرسمي للنجمة المصرية عبلة كامل، جمهورها ومتابعيها بصورة جديدة لها بعد غياب استمر لسنوات طويلة وسط تكهنات تراوحت بين إصابتها بمرض السرطان و الاعتزال.

هذا وظهرت عبلة كامل مبتسمة من داخل المطبخ ، لتنهال علي الصورة العديد من تعليقات الجمهور التي ترحب بظهورها من جديد قائلين: (اشتقنا لمسلسلاتك، مستنين مسلسلاتك العسل،ربنا يهديكي علينا وتحني وتقدمي برنامج ديني، مدام مش عايزة تظهري في مسلسلات، المهم انك تكلمي ملايين بيحبوكي بجد ولأنك من أهم وأقوى الممثلات او الشخصيات المؤثرة، انفعي الناس بعلمك بدينك باخلاقك بموهبتك بطبيعتك، في ملايين بتقدرك جدا جدا، انفعي الناس ودي هتكون صدقه جاريه).







