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عبلة كامل: حقيقة مرضها و إصابتها بمرض السرطان

سهير العابد

سهير العابد

تاريخ النشر: 11 نيسان / أبريل 2023 - 03:30
عبلة كامل
عبلة كامل

البوابة-حسم نقيب نقيب المهن التمثيلية في مصرالفنان أشرف زكي،الأنباء التي تم تداولها حول إصابة الفنانة الكبيرة عبلة كامل بمرض السرطان وعلاجها في أحد المستشفيات.

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وعلق زكي في حديث تلفزيوني على هذه الأنباء قائلا: (أعوذ بالله مافيش الكلام ده، الفنانة الكبيرة عبلة كامل زي الفل، بتواصل معاها وبنقعد نتكلم ونهزر ونضحك، وهي صديقة عزيزة وعظيمة ).

و تابع زكي: (عبلة أخدت قرار أنها تبتعد، تواصلت معها وقت مهرجان الدراما أنا ودكتور يحيى الفخراني، وهي رفضت، ولو تعبانة أكيد كانت قالتلي، وقولتلها ترجع عشان خاطري قالتلي مش حابة وخاطرك على عيني).

وأضاف: (عبلة كامل أخدت قرار وهي من زمان عندها قناعات في حياتها من أيام المعهد، مش متحفظة ولا حاجة).

كلمات دالة:عبلة كامل

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