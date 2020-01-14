ظهور نادر للفنان المصري جورج سيدهم ينهي شائعة وفاته

بعد غياب طويل عن الظهور في وسائل الإعلام والساحة الفنية، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة جديدة للفنان المصري جورج سيدهم من داخل منزله.

وحرص الفنان المصري هاني رمزي، على زيارة الكوميديان الكبير في منزله بصحبة شقيقيه للاطمئنان على صحته وكذلك طمأنة الجمهور عليه.

وأنهى هذا الظهور النادر لجورج سيدهم، شائعة وفاته التي تتردد من حين لآخر، في ظل معاناته من الشيخوخة وعدم قدرته على الحركة حيث لا يغادر منزله أبدًا منذ ما يقرب من 4 سنوات.

ويأتي هذا الظهور بعد أيام من إعلان الدكتورة ليندا زوجة جورج سيدهم، عن مفاجأة فنية لجمهور الأخير من المقرر أن يتم الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة.

وكتبت ليندا عبر حسابها الشخصي على "فيس بوك": "قريبا مفاجأة رائعة لجمهور الفنان القدير جورج سيدهم زوجي وشريك حياتي ربنا يخليه يا رب وكل عام وجمهوره العريق بألف خير وتحياتي للفنان القدير سمير غانم والفنانة الجميلة دلال عبدالعزيز.. أشكركم جدًا على محبتكم الغالية تحياتي لكم".

وكان آخر ظهور فني لجورج سيدهم، منذ 5 سنوات تقريبًا، في أحد الإعلانات الدعائية بمشاركة سمير غانم وشيرين بطلي ‏مسرحية "المتزوجون".

وشارك جورج سيدهم في الإعلان، بنفس ملابس الشخصية التي لعبها في المسرحية، ونفس الديكور، ليعيد زمن الفن الجميل ولم شمل نجومه مرة أخرى بعد غياب.

يذكر أن الفنان جورج سيدهم من مواليد عام 1938 تخرج في كلية الزراعة عام 1961 ثم التقى زميليه سميرغانم والضيف أحمد وأنشأ معهما فرقة ثلاثي أضواء المسرح.

ولمع سيدهم مع غانم والضيف أحمد في أول فوازير لرمضان من إخراج محمد سالم، كما شاركوا معًا خلال هذه الفترة في بطولة عدد كبير من الأفلام والمسرحيات.

واستمر جورج سيدهم في العمل مع سمير غانم في عدة أعمال فنية عقب وفاة "الضيف أحمد"، حتى اتجه غانم للعمل منفردًا.

ومن أبرز أعمال جورج سيدهم في المسرح: "أهلًا يا دكتور" و"المتزوجون" و"حب في التخشيبة" و"فندق الأشغال الشاقة" و"موسيقى في الحي الشرقي".

وعلى صعيد السينما، قدم "واحد في المليون" و"لسنا ملائكة" و"إضراب الشحاتين" و"معسكر البنات"، و"الشقة من حق الزوجة"، كما شارك في مسلسلات "الحلو ما يكملش" و"أصيلة" و"رأفت الهجان".

للمزيد من قسم الترفيه اقرأ أيضًا: