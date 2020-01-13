صابرين تُعلن عن أول ظهور تلفزيوني لها بعد خلع الحجاب (صورة)

أطلت الفنانة صابرين من جديد على متابعيها عبر حسابها على إنستغرام وأعلنت عن أول ظهور تلفزيوني لها، وذلك بعد خلعها الحجاب في نوفمبر وإثارتها للجدل حولها بشكل كبير خاصة وأنها بقيت محجبة لفترة طويلة وبعيدة عن الوسط الفني والإعلامي.

وفي أول ظهور للفنانة صابرين، كشفت عبر حسابها على إنستغرام عن حلولها ضيفة على برنامج "صاحبة السعادة" مع إسعاد يونس في الحلقة المقرر عرضها الثلاثاء المقبل، وعلقت على صورة من كواليس الحلقة وقالت: "انتظروني مع الرائعة إسعاد يونس يوم الثلاثاء ان شاء الله..صاحبة السعادة".

والجدير ذكره أن الفنانة صابرين صرحت في وقت سابق عقب الهجوم عليها بسبب خلع الحجاب، بأنها لم تكن محجبة منذ البداية وإنما كانت محتشمة فقط، وتابعت في مداخلتها الهاتفية في برنامج "الحكاية" مع عمرو أديب قائلة: "أنا تعبت من السوشيال ميديا، على طول شتايم إيه عملته غلط في حياتي يتمسك عليا، إيه ذنب أولادي أنهم يتشتموا كل شوية من ناس معندهمش دين ولا أخلاق".

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