عائلة محمد حديد تقدّم الدعم لمتضرري الزلزال في سوريا وتركيا

أصبحت حملة المساعدات المالية للشعبين التركي والسوري عالمية وذلك بسبب الزلزال الكبير والمدمّر الذي حدث قبل يومين وأسفر عن مقتل عشرات الآلاف من المواطنين وتشريدهم.

وشارك العديد من نجوم العالم في الحملات والمساعدات المالية وكان منهم عائلة رجل الأعمال ذو الأصول الفلسطينية "محمد حديد".

عائلة محمد حديد تشارك في حملة المساعدات المادية

شاركت عارضة الأزياء الأمريكية من أصول فلسطينية "بيلا حديد" مجموعة من الفيديوهات عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" والتي تنقل الوضع الكارثي الذي تعيشه تركيا وسوريا بسبب الزلزال المدمر.

وتشارك بيلا حديد التحديثات الخاصة بأخبار زلزال تركيا وسوريا حيث طالبت من متابعينها البالغ عددهم بـ الملايين أن يساهموا في تقديم التبرّعات للعائلات المنكوبة بعد الدمار الكبير الذي حل بهم.

أما شقيقتها جيجي حديد فقد شاركت منشور عبر صفحتها الخاصة على "انستغرام"، حيث عبّرت عن تضامنها بشكل كبير من الشعبين السوري والتركي.

وساهم والدهما رجل الأعمال الأمريكي الفلسطيني محمد حديد في مشاركة الأخبار عن الاوضاع الانسانية في سوريا وتركيا، كما انه طالب بمساعدة المتضررين من الزلزال مادياً ومعنوياً.

أنور حديد يدعم فلسطين

في المقابل وعلى صعيد مختلف شارك شقيق جيجي وبيلا أنور حديد صورة لصالحة مجلة GQ العالمية وظهر في الصورة عاري الصدر بينما كتب على التيشيرت الأبيض الذي كان يحمله كلمة "فلسطين"، وعلّق على الصورة: "أنا فلسطيني وأقاوم عندما أتنفس".