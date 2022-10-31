بيلا حديد بالحجاب وتتزيّن بالمهرتش الخليجي في قطر والذهب يغطيها كاملًا

تستمتع عارضة الأزياء الأمريكية ذات الأصول الفلسطينية بيلا حديد بزيارتها إلى دولة قطر حيث تتواجد حاليًا هناك، وتشارك معجبيها العديد من الصور للنشاطات التي تقوم فيها هناك.

بيلا حديد تتزيّن بالمهرتش القطري وتظهر بالذهب

تتواجد عارضة الأزياء الشهيرة "بيلا حديد" في دولة قطر وذلك قبل أسابيع فقط من بداية كأس العالم لعام 2022 والذي سيقام في قطر في حدث هو الأول الذي يقام في دوة عربية.

وحرصت عارضة الأزياء الشهيرة على مشاركة معجبيها وتوثيق جميع اللقطات واللحظات خلال تواجدها هناك، حيث نشرت عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" صورة لها وهي ترتدي المهرتش الخليجي وهي عبارة عن قطع تراثية خليجية مصنوعة من الذهب الخالص، حيث ظهرت والذهب يغطيها من رأسها إلى أخمص قدميها.

وتواجدت بيلا في أحد محلّات الذهب وقامت بارتداء القطعة التراثية بينما كانت ترتدي الحجاب باللون البيج مع فستان محتشم، وتواجد بعض الأشخاص القطريين معها.

بيلا حديد تتناول الكنافة

وتداول المتابعون عبر موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك" مقطع فيديو لعارضة الازياء الشهيرة "بيلا حديد" وهي تناول الكنافة حيث كان خيارها الاول من الحلويات العربية.

كما شاركت مقطع آخر وهي تسير في الصحراء ي قطر وعلّقت عليها : "أحب أن أسير في الصحراء بسرعة كبيرة".

وكان من الملفت أن طوال تواجد عارضة الأزياء بيلا في قطر كانت تحرص على ارتداء الملابس العربية المحتشمة ووضع الحجاب على رأسها احتراماً لتقاليد البلد العربي.

وأشاد العديد من الناس بتصرّف بيلا الرائع، حيث أن بيلا من اكثر عارضات الأزياء والمؤثرات العالميات الأقرب للعالم العربي بسبب أصولها الفلسطينية وحبّها لإظهار احترامها لهذه التقاليد.