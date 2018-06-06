عابد فهد

أثار تصريح الفنان السوري عابد فهد عن سبب نجاح مسلسله "طريق" في الموسم الرمضاني الحالي، خلال حلوله ضيف على برنامج مجموعة انسان والذي يقدمه الإعلامي علي العلياني موجة من الجدل.

حيث أجاب فهد عن سبب نجاح مسلسله، ان البساطة التي يتمتع فيها المسلسل وقربه من هم المواطن العربي، ومحاكاته لأحداث ومشاكل يعيشها الإنسان العربي بشكل يومي وعدم مغالاته في مشاهد الأكشن، مقدمًا نصيحة لكل النجوم ان لا يبالغوا في تقديم الأكشن الذي لا يعني المواطن بأي شكل من الأشكال.

عابد فهد : مسلسل " طريق " عمل واقعي .. ونحن بسطاء بطبعنا كعرب#مجموعة_إنسان #عابد_فهد_في_مجموعة_إنسان pic.twitter.com/uKSNSAdUpV — مجموعة إنسان (@MajmoutInsaan) June 5, 2018

ولم تمر جملة فهد امام الإعلامي العلياني مروم الكرام، والذي سأل فهد فيما كان يقصد عمل معين أو فنان مُعين ليجب فهد أنه يتحدث بشكل عام.

ومما لا شك فيه أن فهد قصد بتصريحه هذا الفنان السوري تيم حسن ومسلسله "الهيبة – العودة" والذي يحمل العديد من المشاهد والأحداث الغير منطقية والمبالغ فيها.