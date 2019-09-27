عابد فهد يفجر مُفاجأة.. عمل جديد بجمعه بالفنانة اللبنانية هبه طوجي!

أعلن الفنان السوري عابد فهد عبر حسابه الخاص في إنستغرام عن مفاجأة مميزة لجمهوره، إذ نشر فهد صورة تجمعه بالفنانة هبه طوجي، وكشف من خلال التعليق أنهما يستعدان مسلسل تلزيوني سويًا.

وأضاف فهد أن القائمين على العمل لم يستقروا بعد على اسمع، وسيحمل توقيع المخرج محمد لطفي، وكتابة ناديا الأحمر وأنتاج مشترك بين كل من I See Media و Golden Line Production.

ينضم العمل إلى فئة الـ 10 حلقات وسيتم عرضه خارج الموسم الرمضاني، وكانت بعض المصادر قد كشفت أنه وقع الاختيار على طوجي والتي لها تجارب مسرحية ناجحة جدًا لأن الدور عن شخصية في عالم الغناء.

وكان عابد فهد قد أثار الجدل مؤخرًا والشكوك حول عمله يحمعه بطوجي إذ نشر مقطع من شارة مسلسل طريق الذي قام ببطولته وغنت شارته الفنانة اللبنانية.

وتفاعل جمهور الفنان السوري مع الخبر مبدين حماستهم لهذا العمل المقرر عرضه فور انتهاء تصويره، ويبدو أو ظاهرة الأعمال المكونة من 10 أو 15 حلقة بدأت بالانتشار بشكل كبير مؤخرًا حيث سبق إعلان فهد الإعلان عملين للنجمين باسل خياط بعنوان "عهد الدم" والفنان تيم حسن بعنوان "العميد".

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