عابد فهد يفجر مُفاجأة.. عمل جديد بجمعه بالفنانة اللبنانية هبه طوجي!

أعلن الفنان السوري عابد فهد عبر حسابه الخاص في إنستغرام عن مفاجأة مميزة لجمهوره، إذ نشر فهد صورة تجمعه بالفنانة هبه طوجي، وكشف من خلال التعليق أنهما يستعدان مسلسل تلزيوني سويًا.
وأضاف فهد أن القائمين على العمل لم يستقروا بعد على اسمع، وسيحمل توقيع المخرج محمد لطفي، وكتابة ناديا الأحمر وأنتاج مشترك بين كل من I See Media و Golden Line Production.
ينضم العمل إلى فئة الـ 10 حلقات وسيتم عرضه خارج الموسم الرمضاني، وكانت بعض المصادر قد كشفت أنه وقع الاختيار على طوجي والتي لها تجارب مسرحية ناجحة جدًا لأن الدور عن شخصية في عالم الغناء.
وكان عابد فهد قد أثار الجدل مؤخرًا والشكوك حول عمله يحمعه بطوجي إذ نشر مقطع من شارة مسلسل طريق الذي قام ببطولته وغنت شارته الفنانة اللبنانية.
عابد فهد وهبه طوجي والشاشة الفضية ثالثهما بعد مسيرة فنية ناجحة، وافقت مؤخراً الفنانة هبه طوجي على دخول الدراما التلفزيونية مع عمل ستتشارك بطولته مع الفنان القدير عابد فهد. العمل الذي ما زال القيميون يتكتمون عن اسمه بات واقعاً، وهذا ما تكهّنه متابعو النجمين بعد سلسلة من الردود بينهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي. هبه طوجي التي حملتها موهبتها إلى عالم النجومية من خلال وقوفها تمثيلاً وغناءً بطلةً لأربع أعمال مسرحية رحبانية، انتقلت بعدها إلى المسرح العالمي وتألقت بدورها ك "إزميرلدا" ضمن أشهر الأعمال المسرحية على الإطلاق، "نوتر دام دو باريس". وما بين المرحلتين، تعاونات فنية لطوجي مع أهم الشركات العالمية كـ"ديزني" ، ووقفات لها على أكبر مسارح الوطن العربي والعالم. وبالعودة إلى العمل الدرامي، فهو سيحمل توقيع المخرج محمد لطفي، وكتابة ناديا الأحمر وأنتاج مشترك بين كل من I See Media و Golden Line Production. العمل هو عبارة عن عشر حلقات ستعرض خارج السباق الرمضاني، وسيجمع بين عابد فهد الفنان المخضرم والمرجعية الكبيرة في الآداء الدرامي، وبين طوجي التي تخصصت في مجالي الإخراج والتمثيل في لبنان والحاصلة على شهادات من أهم مدرستي تمثيل في الولايات المتحدة الأمريكية، "ستيلا أدلر" و "نيويورك فيلم اكاديمي". #عابد_فهد #abedfahed @hibatawaji
وتفاعل جمهور الفنان السوري مع الخبر مبدين حماستهم لهذا العمل المقرر عرضه فور انتهاء تصويره، ويبدو أو ظاهرة الأعمال المكونة من 10 أو 15 حلقة بدأت بالانتشار بشكل كبير مؤخرًا حيث سبق إعلان فهد الإعلان عملين للنجمين باسل خياط بعنوان "عهد الدم" والفنان تيم حسن بعنوان "العميد".
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