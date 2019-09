عابد فهد يفجر مُفاجأة.. عمل جديد بجمعه بالفنانة اللبنانية هبه طوجي!

عابد فهد وهبه طوجي والشاشة الفضية ثالثهما بعد مسيرة فنية ناجحة، وافقت مؤخراً الفنانة هبه طوجي على دخول الدراما التلفزيونية مع عمل ستتشارك بطولته مع الفنان القدير عابد فهد. العمل الذي ما زال القيميون يتكتمون عن اسمه بات واقعاً، وهذا ما تكهّنه متابعو النجمين بعد سلسلة من الردود بينهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي. هبه طوجي التي حملتها موهبتها إلى عالم النجومية من خلال وقوفها تمثيلاً وغناءً بطلةً لأربع أعمال مسرحية رحبانية، انتقلت بعدها إلى المسرح العالمي وتألقت بدورها ك "إزميرلدا" ضمن أشهر الأعمال المسرحية على الإطلاق، "نوتر دام دو باريس". وما بين المرحلتين، تعاونات فنية لطوجي مع أهم الشركات العالمية كـ"ديزني" ، ووقفات لها على أكبر مسارح الوطن العربي والعالم. وبالعودة إلى العمل الدرامي، فهو سيحمل توقيع المخرج محمد لطفي، وكتابة ناديا الأحمر وأنتاج مشترك بين كل من I See Media و Golden Line Production. العمل هو عبارة عن عشر حلقات ستعرض خارج السباق الرمضاني، وسيجمع بين عابد فهد الفنان المخضرم والمرجعية الكبيرة في الآداء الدرامي، وبين طوجي التي تخصصت في مجالي الإخراج والتمثيل في لبنان والحاصلة على شهادات من أهم مدرستي تمثيل في الولايات المتحدة الأمريكية، "ستيلا أدلر" و "نيويورك فيلم اكاديمي". #عابد_فهد #abedfahed @hibatawaji

