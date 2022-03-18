عاجل: كاظم الساهر يعلن الغاء جولته في أمريكا بعد وفاة زوجته السابقة

أعلن الفنان العراقي كاظم الساهر عبر حساباته الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي عن وفاة عروبة الساهر طليقته ووالدة ابنيه وسام وعمر

كاظم الساهر يعلن وفاة والدة ابنيه

نشر الفنان العراقي الملقب بـ "القيصر" نعي أعلن من خلاله وفاة زوجته السابقة ووالدة ابنيه وذلك خلال تواجده في جولة فنية في الولايات المحدة الأمريكية ليقرر إلغاء ما تبقى من حفلات من اجل التواجد إلى جانب ابنيه

كاظم الساهر وزواجه الوحيد

بالرغم من اغانيه الرومانسية التي تتحدث عن الحب والفراق والمرأة إلا ان الفنان العراقي اعزب منذ سنوات طويلة حيث انه ارتبط لمرة واحدة في حياته من ابنة عمه عندما كان بعمر الـ 19 وكانت هي اصغر منه

تزوج الساهر من ابنة عمه في فترة السبعينات وانجب منها ابنه الأكبر وسام عام 1981 وابنه الأصغر عمر 1987 وانفصل عن زوجته عام 1996

ولم يتزوج الساهر لاحقًا وانتشرت الكثير من الشائعات حول دخوله في علاقات الا ان الفنان العراقي بقي أعزبًا منذ 1996، وكشف الفنان العراقي في وقت سابق أن سبب فشل زواجه هو انه ارتبط في سن صغيرة وقبل الشهرة، وأنه عندما بدأ الغناء ودخول عالم الفن لم يستطع ان يوازن بين زواجه والفن ووقعت الكثير من الخلافات بينه وبين زوجته ليقرر الانفصال لا سيما ان زواجه كان في سن صغيرة ولم يكن يعي حجم المسؤولية

