كاظم الساهر وحفيداته يغنون "عيد العشاق".. فهل ورثتا صوته الجميل؟

اشعل النجم العراقي كاظم الساهر مواقع التواصل الاجتماعي بنشر مقطع فيديو يجمعه بحفيدتيه خلال حفله الغنائي في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية التي أقيمت بتاريخ 12 مارس.

شارك كاظم الساهر عبر حسابه على "إنستغرام" مقطع فيديو يجمعه بحفيدتيه الجميلتين من نجله وسام، حيث صعد معهما على خشبة المسرح ممسكًا بيديهما وسط تصفيق الجماهير، وحينما بدأت الفرقة الموسيقية بعزف موسيقى أغنية "عيد العشاق" وجَّه الميكروفون لحفيدتيه لتغنيا معه كلمات الأغنية.

وأشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بجمال الطفلتين اللتين أسدلتا شعرهما الحريري الطويل على جانبي كتفهما بطريقة انسيابية، بينما اختارتا إطلالتين باللون الأسود كجدهما الذي تألق ببدلة سوداء أنيق.

وكتبت إحدى المتابعات: "فدوووه يجنووون هو وحفيداته"، وأضافت أخرى "هنيالهن على هيج جدو".

كاظم الساهر يكمل حفله جالسًا على الكرسي



وفي وقت سابق، أثار القيصر قلق متابعيه وخوفهم بعج إصابته بالدوار أثناء جولته الغنائية في أمريكا وكندا، فأثناء تقديم أشهر أغانيه الحديثة والقديمة قال "راسي دايخ"؛ ما دفعه للجلوس على كرسي وإكمال حفله جالسًا وسط تصفيق الجماهير وهتافاتهم.



