عاجل: محمد الشماط في ذمة الله

فوجئ الوسط الفني بخبر وفاة الممثل السوري محمد الشماط عن عمر ناهز الـ85 عامًا أثناء تواجده في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأعلنت نقابة الفنانين في سوريا فرع دمشق الأخبار عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك" بمنشور ينعي الفنان الراحل، مُرفقًا بهاشتاغ "وداعًا الفنان القدير محمد الشماط".

ونعى العديد من الفنانين النجم الراحل من بينهم الفنان السوري تيم حسن، الذي نشر صورة النجم عبر خاصية "إنستغرام ستوري" وأرفقها بتعليق: "رحمة الله على الفنان القدير محمد الشماط تعازي لأسرته الكريمة وكل محبة، البقاء لله".

ونشرت الفنانة السورية سلافة فواخرجي منشور، كتبت فيه: "خالص العزاء للأحباء نور وشهد ولجميع العائلة بوفاة الوالد العزيز، لروحه الرحمة والسلام ولكم الصبر وتحمل الفقدان .. قلبي معكم".

من هو محمد الشماط؟



الشماط من مواليد عام 1936، ولقد بدأ مشواره الفني من المسرح فقد كان من أوائل المنضمين للمسرح القومي، من بعدها توجه إلى التلفزيون ثم السينما.

ولقد شارك الفنان في عدد كبير من المسلسلات من بينها "حارة القصر"، "طرابيش"، و"الخوالي"، و"حارة خارج التغطية"، وغيرها.

