من باب الحارة إلى هوليوود.. جومانا مراد وسامر المصري يجتمعان في فيلم "North of the 10"

أثارت الممثلة السورية جومانا مراد حماس متابعيها لعمل جديد يجمعها بالفنان السوري سامر المصري.

شاركت جومانا مراد عبر حسابها على موقع "إنستغرام" مقطع فيديو يجمعها بسامر المصري، "اسمعوا من عم يحكي اسمعوا"، ونظرًا لاستخدامها عدة لهجات منها السورية والمصرية واللبنانية، قال لها: "مصري ولا سوري ولا شامي، شو يا شريفة"، لتجيبه: "أمريكي".

وحينما أرادا التعريف على بعضهما البعض، أجابت أن اسمها "حياة" واسمه "فاروق"، واختتمت الفيديو: "استنونا".

وشارك سامر المصري متابعيه عبر حسابه على "إنستغرام" صورتين من جلسة تحضيرية لمشروع سينمائي جديد بعنوان "North of the 10"، وضمَّت الصور جومانا مراد وزوجها المحامي ربيع بسيسو، وإلى جانبهم المخرج السينمائي رايان لامار والمنتج قيس قنديل.

ويُشار أن الفيلم، الذي سيجرى تصويره في الإمارات، يضم نجوم عالميين من بينهم: "كينغ باتش، لارويس هوكينز، نيفاني جونسون، يانسي أرياس.

ويجدر الإشارة إلى أن فيلم "North of the 10" التجربة العالمية الثانية لسامر المصري بعد مشاركته في فيلم The Misfits بدور حارس شخصي، حيث كان من بطولة نجوم عالميين أمثال: "بيرس بروسنان، وجيمي تشونغ، والإماراتي منصور الفيلي والفلسطيني رامي جابر.