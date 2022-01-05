عاجل: وفاة أحمد الحجار بعد صراع مع المرض

توفي المطرب الشهير أحمد الحجار، شقيق المطرب المعروف علي الحجار، عن عمر ناهز الـ65 عامًا بعد صراع مع المرض.

وفق ما نقلته وسائل إعلام مصرية، فإن سبب وفاة أحمد الحجار جاءت نتيجة إصابته بسكتة قلبية مفاجئة بينما كان يشاهد التلفاز في منزله، كما كان يعاني من مرض العضال الذي ألم بجسده قبل سنوت ما أدى إلى تدهور حالته الصحية إلى أن فارق الحياة.

وقد عرف الحجار بخلقه الحسن ورقيه في التعامل وحرصه على تقديم فن هادف لجمهوره المصري.

ولقد نشأ المطرب الراحل وترعرع وسط عائلة فنية، فوالده إبراهيم الحجار وشقيقه على الحجار فنانان معروفان، كما التحق بالمعهد العالي للموسيقى العربية، واحترف التلحين وهو طالب في السنة الأولى وأشرف على تلحين أغنية شقيقه "اعذريني"، كما تعلم العزف على آلتي البيانو والعود.

والجدير بالذكر أن الحجار قدم أربع ألبومات غنائية طوال مسيرته الفنية، وقدم عدة ألحان لأعمال تلفزيونية ومسرحية.