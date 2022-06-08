عاجل: وفاة الفنان الكويتي المعتزل يوسف محمد البلوشي

أعلن خبر وفاة الفنان الكويتي المعتزل، يوسف محمد البلوشي ، عن عمر ناهز الـ70 عامًا عقب تعرضه لأزمية صحية في الآونة الأخيرة.

أكَّدت عائلة يوسف محمد البلوشي ومصادر أخبار كويتية موثوقة صحة الأخبار، وتوجَّه رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبر حساباتهم لتقديم تعازيهم الحارة لعائلة الفنان الراحل، الذي اعتزل التمثيل في فترة مبكرة من مسيرته الفنية؛ إذ اشتهر في آواخر الستينات والسبعينات.

وأعاد رواد مواقع التواصل نشر مقطع فيديو لآخر ظهور للبلوشي وهو يروي تفاصيل اعتزاله التمثيل والأسباب الكامنة وراءها.

وبالعودة إلى قصة اعتزاله، كان قد روى الفنان الراحل تفاصيل الحدث الذي دفعه لاتخاذ ذلك القرار وإعادة التفكير في حياته؛ فقد بدأ الأمر في حفل غنائي له، فأثناء إحياءه الحفل أمام الحضور الذين كان من بينهم أناس ثملين ويرقصون ويعزفون، توجَّه ناحية أحد المتواجدين وقال أنه يعرف والده، مُشيرًا إلى أنه شخص متدين وذهب إلى الحج؛ ما أشعره بالخجل، وكان البلوشي حينها في الثلاثينات من عمره.

وبعد هذا الموقف، باشر الذهاب إلى المسجد للصلاة ولقي تشجيعًا ممن حوله، وقال: "بعد ذلك الموقف ابتعدت عن العالم والتوجه إلى المساجد لأداء الصلاة حتى التزمت بالصلوات الخمس، بعد مساندة وتشجيع من قبل أشخاص مقربين".

الجدير بالإشارة إلى أن يوسف محمد البلوشي من مواليد عام 1952، وبدأ مسيرته الغنائية في نهاية الستينات خاصة القصائد الشعبية، كانت بدايته من خلال برامج البادية على التلفزيون الكويتي.

