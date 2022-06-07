وفاة الإعلامية السودانية لينا أنور في السعودية

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء مفادها وفاة المذيعة والإعلامية السودانية لينا أنور في إحدى مستشفيات العاصمة السعودية الرياض.

وفي الوقت الذي لم يتسنّ لموقع البوابة التحقق من صحة هذه الأنباء، أكد العديد من المغردين على موقع التدوين "تويتر" وفاة المذيعة والإعلامية السودانية لينا إثر تعرضها لوعكة صحية مفاجئة نقلت على أثرها إلى المستشفى حيث أعلنت وفاتها هناك.

سبب وفاة لينا أنور الإعلامية السودانية في السعودية

وتساءل النشطاء على "تويتر" عن سبب وفاة لينا أنور وما هي طبيعة الوعكة الصحية التي تعرضت لها وهي بعمر الـ30 عامًا.

وذكر بعض النشطاء بأن لينا كانت قد أعلنت سابقًا تشخيصها بمرض السرطان دون ذكر المزيد من التفاصيل، لكنها تعرضت لانتكاسة صحية أدخلتها المسشفى مؤخرًا قبل إعلان وفاتها اليوم الثلاثاء، 7 يونيو 2022.

ونعى النشطاء الراحلة لينا سائلين الله أن يتغمد روحها الجنة وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.

وكانت لينا أنور قد اكتسبت شهرة في الخليج العربي نظرًا للشبه الكبير بينها وبين الفنانة اليمنية بلقيس فتحي.

وأكد حينها جمهور الفنانة بلقيس فتحي أن الإعلامية السودانية لينا تشبه بلقيس فتحي في بعض الملامح لحد كبير وهو الأمر الذي جعلهم يتناقلون صورها على نطاق واسع.

كما نعت الإعلامية السودانية رفيدة ياسين زميلتها الراحلة لينا بتغريدة نشرتها على "تويتر" قالت فيها: “الزميلة الإعلامية السودانية لينا عاشت في هدوء ورحلت بدون ضجيج..اللهم ارحمها واغفر لها وعوض شبابها الجنة واجعل معاناتها مع المرض كفارة لها…#السودان".

من هي الإعلامية السودانية لينا أنور

درست لينا الصحافة والإعلام في جامعة السودان.

عملت في كثير من الإذاعات قبل عملها في قناة الشروق الفضائية عبر برنامج "نغم سوداني".