عاجل: وفاة روميو لحود في عيد استقلال لبنان

فارق الفنان اللبناني روميو لحود الحياة صباح اليوم الثلاثاء الموافق 22 نوفمبر، عن عمر ناهز الـ92 عامًا.

وفاة روميو لحود

وأعلنت العديد من المواقع الصحفية ووسائل الإعلام خبر وفاة روميو لحود ، كما عبَّر رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن حزنهم ونعوا نجمهم الراحل بكلمات مؤثرة، لافتين إلى أن تاريخ وفاته يصادف التاريخ الذي تحتفل فيه لبنان بعيد استقلالها.

وكتب أحد المغردين: "وهيك عيد الاستقلال أخد معو هامة وطنية عظيمة. الله يرحم نفسك روميو لحود.. عزاؤنا لعيلتك الصعيرة ولعيلتك الكبيرة بكل العالم".

من هو روميو لحود

روميو من مواليد 22 يناير 1930، في بلدة حبالين بقضاء جبيل، تلقى تعليمه الابتدائي في مدرسة القديم يوسف في عينطورة، ثم أكمل تعليمه الجامعي في تخصص هندسة الديكور بجامعة "موزار"، إلى أنه قرر دراسة علم المسرح في معهد "مونتكامودزو" في إيطاليا؛ لعشقه للأوبرا والمسرح.

بدأ رحلته الفنية عام 1964، بعدما طلب منه إعداد أوبريت غنائي من قبل جمعية مهرجانات بعلبك ضمن إطاربرنامجها "ليالي لبنان". وفي عام 1969، دعي لحود من أجل تقديم عرض موسيقي في صالة أولمبيا الشهيرة.

وحرص لحود خلال مسيرته الفنية على إحياء التراث والفلكلور اللبناني، كما عمل على تطويره وتقديمه بحلة جديدة للجمهور، عن طريق الرقصات الموسيقية الفولكلورية والعروض المسرحية، حيث كان أول من أطلق ما يسمى "المسرح الدائم"، وذلك عن طريق الاستعراض الكبير "موَّال".

تزوج من السيدة ليليان بولان، وأنجب منها ابنتين، ثم تزوج ثانية بعد وفاتها من السيدة إلكسندرا قطريب.

